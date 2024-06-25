الزيت والسكر مش هيخلصو من عندك.. اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين لهذه الفئات.. اعرف الحقيقة

تداولت الأوساط الشعبية المصرية مؤخرا إشاعة تفيد بزيادة قدرها 100 جنيه على بطاقات التموين لشهر يوليو 2024، وأصبحت هذه الإشاعة موضوع نقاش واسع بين المواطنين، يتوقع أن تسهم هذه الزيادة في تمكين جميع الأفراد من الحصول على كافة السلع التموينية التي طالما كانوا يطمحون لشرائها، يعتبر هذا الدعم المالي خطوة هامة نحو تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء الاقتصادية، خصوصا في ظل موجة الغلاء والظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد حاليا.

زيادة 100 جنيه على بطاقة التموين لشهر يوليو 2024

صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بشكل قاطع حيال الإشاعة المتداولة حول إضافة 100 جنيه إلى بطاقة التموين لشهر يوليو 2024، وأكد بوضوح أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة، حيث لم تصدر الحكومة المصرية أي إعلان رسمي بشأن أي زيادة في هذا الصدد، وقد جاء التأكيد الرسمي من وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن نصيب الفرد من السلع المدعمة لم يتأثر مطلقا، حيث تم ضمان توفير زجاجة زيت واحدة على الأقل لكل فرد مدرج في البطاقة، مع السماح بحد أقصى يصل إلى 4 زجاجات لكل بطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يتم تخصيص كيس سكر واحد على الأقل لكل فرد، بحد أقصى 6 أكياس لكل بطاقة.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024

تم الكشف عن أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024، والتي تم تحديدها كما يلي: