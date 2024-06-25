“بضغطة واحدة” الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 عبر بوابة آور وطرق السداد

يبحث أصحاب السيارات والمركبات في العراق عن طريقة الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024، وتم توضيح طريقة الاستعلام من قبل مديرية المرور العامة في العراق وهذا ما سنوضحه في هذا المقال من خلال ذكر خطوات ورابط الاستعلام، هذا بالإضافة إلى قيمة الغرامات التي حددتها اللوائح كما سنذكر لك أساليب سداد الغرامات المختلفة لتختار منها ما يناسبك.

الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024

يمكنك الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 من خلال الموقع الرسمي للمرور في العراق، وبذلك تتمكن من معرفة قيمة الغرامة المقررة عليك وبعدها نعرض طريقة سداد الغرامات لتختار منها ما يناسبك، وفيما يلي الخطوات الصحيحة بالتفصيل، وهي تتمثل في:-

ادخل على الموقع الرسمي لـ بوابة اور الإلكترونية للخدمات الحكومية .

. سجل الدخول على حسابك الشخصي.

بعد ذلك اضغط على “خدمات المرور”.

ثم اختار “استعلام غرامات المرور بالرقم الالماني”.

ابدأ في إدخال البيانات المطلوبة الخاصة ببيانات المركبة كرقم لوحة الترخيص.

ثم اختار طريقة الدفع التي تناسبك سواء حوالة مصرفية أو بطاقة ائتمانية.

استكمل باقي خطوات الدفع.

قانون غرامات المرور في العراق

بعد التعرف على رابط وخطوات الاستعلام عن غرامات المرور الرقم الألماني 2024 فمن الجدير بالذكر أنه وضعت الإدارة العامة للمرور العراقي عقوبات صارمة من خلال دفع غرامات كبيرة وذلك من أجل الحفاظ على المرور وحماية المواطنين والمركبات وبالتالي تقليل فرص وقوع حوادث وبالتالي حماية الأشخاص والمركبات، وفيما يلي الغرامات المرورية التي حددتها الإدارة العامة للمرور العراقي: