“جاري الرفع PDF”.. لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 بالرقم الامتحاني كل محافظات العراق

يعد موقع نتائجنا من بين المواقع التي أطلقتها وزارة التعليم العراقية، والذي يهدف لتوفير نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للطلاب بدلًا من التوجه إلى المدرسة للاستعلام عن النتائج؛ لمعرفة النتيجة عبر الموقع، يجب اتباع بعض الخطوات الإلكترونية التي أوضحتها الوزارة.

لينك نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط برقم الجلوس عبر موقع نتائجنا باتباع الخطوات التالية:

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع نتائجنا.

في الموقع، ابحث عن الصفحة المخصصة للاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط.

اختر الصف الدراسي المناسب وهو الثالث المتوسط.

أدخل رقم الجلوس واسم الطالب في الحقول المخصصة.

حدد الدور الأول للاستعلام عن النتائج.

اضغط على زر “استعلام” لعرض النتيجة. سيتم عرض النتيجة إذا كانت متوفرة.

وزارة التربية نتائج المتوسط 2024

أكدت مصادر من داخل وزارة التربية العراقية اقتراب موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول، وذلك بعد الانتهاء من جزء كبير من عملية التصحيح، يرجع التأخير في إعلان النتائج إلى نقص المصححين بالإضافة إلى زيادة عدد الطلاب وضرورة إعلان النتائج بشكل مركزي في جميع مديريات التربية، يمكن للطلاب تنزيل النتائج من موقع وزارة التربية العراقية باتباع الخطوات التالية:

اضغط على رابط الموقع الرسمي: epedu.gov.iq.

بعد الدخول إلى الموقع، اختر قسم “نتائج الامتحانات”.

اختر الصف الثالث المتوسط للسنة 2024.

حدد مديرية التربية التي تتبعها، ثم اضغط على خيار “تنزيل”.

سيتم تحميل ملفات النتائج بصيغة PDF على جهازك.

موعد ظهور نتائج الصف الثالث المتوسط

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أن نتائج الصف الثالث المتوسط ستصدر فور الانتهاء من عملية تصحيح ومراجعة الأوراق، ومن المنتظر أن يكون ذلك خلال ساعات قليلة، وأكدت الوزارة أن هذه العملية تمت بعناية ودقة لضمان حصول الطلاب على نتائجهم دون أخطاء في درجات المواد، وهو أمر يواجهه الطلاب بشكل متكرر؛ وأوضحت الوزارة أنه بمجرد الانتهاء من الاختبارات وعملية التصحيح، سيتم تحديد مهلة قصيرة ومن ثم سيتم طرح النتائج للطلاب.