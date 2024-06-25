رسميا.. أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء منذ تحرير الصرف

في بداية التعاملات ببعض البنوك في مصر، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع سجله الدولار أمس وتخطيه عتبة الـ48 جنيهًا، مما جعل الكثيرون يبحثون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدولار مقال الجنيه اليوم، وكذلك أسعار العملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بداية التعاملات في بعض البنوك اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاعه الذي سجله يوم أمس وتجاوز 48 جنيهًا إلى التالي:

بنك سعر الشراء سعر البيع بنك قناة السويس 48.28 جنيه 48.38 جنيه بنك المصرف المتحد 48.25 جنيه 48.35 جنيه بنك الأهلي 48.27 جنيه 48.37 جنيه بنك مصر 48.27 جنيه 48.37 جنيه بنك التجاري الدولي 48.27 جنيه 48.37 جنيه بنك الإسكندرية 48.27 جنيه 48.37 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

خلال التعاملات اليوم، شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 48.87 جنيه، بينما بلغ سعر البيع حوالي 47.9 جنيه، وجاءت عمليات تحويل العملات خلال تعاملات اليوم كما يلي:

تحويل 1 دولار 48.87 جنيه تحويل 5 دولار 244.35 جنيه تحويل 10 دولار 488.7 جنيه تحويل 25 دولار 1,221.75 جنيه تحويل 50 دولار 2,443.5 جنيه تحويل 100 دولار 4,887 جنيه تحويل 150 دولار 7,330.5 جنيه

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر