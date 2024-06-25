رسميا.. أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء منذ تحرير الصرف

Ragabgomaa تاريخ النشر تصنيف اقتصاد
رسميا.. أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق السوداء منذ تحرير الصرف
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بداية التعاملات ببعض البنوك في مصر، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، يأتي هذا الاستقرار بعد ارتفاع سجله الدولار أمس وتخطيه عتبة الـ48 جنيهًا، مما جعل الكثيرون يبحثون عن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك والسوق، ومن خلال الأسطر التالية نبين لكم سعر الدولار مقال الجنيه اليوم، وكذلك أسعار العملات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

في بداية التعاملات في بعض البنوك اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بعد ارتفاعه الذي سجله يوم أمس وتجاوز 48 جنيهًا إلى التالي:

بنكسعر الشراءسعر البيع
بنك قناة السويس48.28 جنيه48.38 جنيه
بنك المصرف المتحد48.25 جنيه48.35 جنيه
بنك الأهلي48.27 جنيه48.37 جنيه
بنك مصر48.27 جنيه48.37 جنيه
بنك التجاري الدولي48.27 جنيه48.37 جنيه
بنك الإسكندرية48.27 جنيه48.37 جنيه

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

خلال التعاملات اليوم، شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعا ملحوظا في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، حيث بلغ سعر الشراء 48.87 جنيه، بينما بلغ سعر البيع حوالي 47.9 جنيه، وجاءت عمليات تحويل العملات خلال تعاملات اليوم كما يلي:

تحويل 1 دولار48.87 جنيه
تحويل 5 دولار244.35 جنيه
تحويل 10 دولار488.7 جنيه
تحويل 25 دولار1,221.75 جنيه
تحويل 50 دولار2,443.5 جنيه
تحويل 100 دولار4,887 جنيه
تحويل 150 دولار7,330.5 جنيه

أسعار العملات في السوق السوداء اليوم في مصر

  • سعر الدولار: سجل 48.3 جنيه للشراء و 48.4 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي: سجل ارتفاعًا جديدًا اليوم، حيث بلغ 156.87 جنيه للشراء و 157.92 جنيه للبيع.
  • سعر الريال السعودي: تم تسجيل ارتفاع جديد لسعر الريال السعودي اليوم، حيث وصل إلى 12.88 جنيه للشراء و 12.90 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي: شهد سعر الدرهم الإماراتي زيادة جديدة اليوم داخل البنك الأهلي، وصل 13.17 جنيه للشراء و 13.18 جنيه للبيع.
  • كما سجل سعر الريال القطري ارتفاعًا اليوم، بواقع 12.26 جنيه للشراء و 13.28 جنيه للبيع خلال التداولات.
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معلومات الكاتب
Ragabgomaa

مهندس ميكانيكا، أعمل لدى شركة حكومية، مهتم بالدراسات الإسلامية، وأحب تطوير الذات.

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