عاجل الان.. ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر عبر هذا الرابط الرسمي

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في قطر عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 خلال الأسبوع الحالي، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر إعلان النتائج، خاصة بعد نشر نتائج سنوات النقل على منصة معارف الإلكترونية، التابعة للوزارة، وقد أكدت وزارة التعليم القطرية أن نتائج الثانوية العامة سوف تكون متاحة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة في الأيام القليلة المقبلة، عقب انتهاء عملية التصحيح والمراجعة، من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية هذا الأسبوع، مما يمنح الطلاب الفرصة لمعرفة نتائجهم والاستعداد للخطوات المستقبلية في مسارهم التعليمي.

خطوات استخراج النتيجة

قم بزيارة الموقع الإلكتروني لبوابة المعارف التعليمية.

ابحث عن خيار نتائج الثانوية العامة في القائمة الرئيسية واختره.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة الخاصة بالطالب أو الطالبة، بما في ذلك الاسم ورقم الجلوس.

تأكد من إدخال المعلومات المتعلقة بالمرحلة الدراسية والنقر على زر “استعلام” للحصول على التفاصيل.

ستظهر أمامك درجات الامتحانات لكل مادة دراسية على حدة، مما يتيح لك الاطلاع على الأداء الأكاديمي بالتفصيل.

نتائج الثانوية العامة في قطر

بعد إتمام الطلاب لامتحانات الثانوية العامة في دورها الأول، تجري حاليا عمليات التصحيح بوتيرة مكثفة ودون توقف، وذلك للانتهاء من التصحيح في أقرب وقت ممكن وإعلان النتائج المنتظرة بفارغ الصبر، هذه المرحلة تكتسب أهمية قصوى لأنها تعد نقطة التحول الأساسية التي تحدد مسار التعليم العالي لكل طالب، والجامعة أو الكلية التي سيلتحق بها بناء على نتائج الامتحانات، لذا، يراقب الطلاب بقلق وترقب ظهور الدرجات التي سوف تحدد مستقبلهم الأكاديمي، وأوضحت وزارة التعليم أن نتائج الامتحانات لجميع المراحل الدراسية، بدءا من الصف الأول وحتى الصف الحادي عشر، سوف تكون متاحة قريبا على بوابة معارف الإلكترونية، وتوفر هذه البوابة رابط مباشر لتحميل النتائج باستخدام الاسم ورقم الجلوس، مما يسهل على الطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتائج بسرعة ويسر.