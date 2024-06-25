“الحكومة العراقية” تُعلن صرف 4.000.000 دينار فوري لهؤلاء المواطنين!.. شوف انت منهم واصرفها

في لفتة إنسانية، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد السوداني، عن صرف مكافأة مالية كُبرى تبلغ قيمتها 4 ملايين دينار عراقي لجميع الموظفين الخاضعين للخدمة الجامعية، وذلك لكل بحث يتم العمل على نشره ضمن المجلات العالمية، مما وجه “السوداني” وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتنسيق الدائم بين وزارة المالية، حول صرف المكافأة المنوط بها وفقًا لأحكام المادة رقم “1/ سادسا” ضمن قانون الخدمة الجامعية لعام 2008 الجديد.

الحصول على مكافأة تبلغ 4 ملايين دينار عراقي

وضمن هذا القرار والقانون الخاص بخدمة الجامعات، أن تتكفل وزارة التعليم بالتنسيق الكامل مع وزارة التخطيط وكذلك نقابة الأكاديميين، لكي يتم تحديد التوجيه الخاص بالبحوث والعمل على حل المشكلات اللازم معالجتها، والمساهمة كذلك وضع ألية لكي يتم العمل على صرف المكافآت المنوط بها، وتبلغ قيمتها 4.000.000 دينار عراقي.

إحصاء الباحثين ضمن وزارة التعليم العالي

وشددت وزارة المالية، بسرعة تفعيل المكافأة البالغ قيمتها 4 ملايين دينار لكل باحث خاضع لوزارة التعليم العالي، لتكون ممثل عن نقابة الأكاديميين في العراق ضمن اجتماعات هيئة الرأي وفقًا للفقرة رقم 3 اللازم توصية اللجنة العليا بها، والعمل على التنسيق بين مجلس الوزراء وكافة النقابات العلمية وفقًا لقانون 1 عام 2024، على أن يتم العمل في إرسال المبالغ المكلفة بعد إحصاء الباحثين من قبل وزارة التعليم العالي وكافة الجهات المعنية في دولة العراق.