“مبروووك النجاح” نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول عبر بوابة معارف وأسماء أوائل الثانوية العامة جميع الأقسام

نتائج الثانوية العامة قطر 2024، أعلنت وزارة التربية والتعليم القطرية الآن بشكل رسمي عن ظهور نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول بالرقم الشخصي الخاص بالطالب ورقم الجلوس أو تاريخ الميلادي وذلك من خلال بوابة معارف لخدمات الجمهور، وأصبح الآن بإمكان جميع الطلبة والطالبات بدولة قطر الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى الخروج من المنزل، ونوفر لكم من خلال السطور القادمة في المقال كل التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن النتائج.

نتائج الثانوية العامة قطر 2024

بعد إعلان وزارة التربية والتعليم القطرية عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول رسمياً نشرت قائمة بأسماء الطلاب الأوائل على مستوى جميع الأقسام سواء المسار العلمي أو غيره، حيث أن هناك عدد 6 طلاب حصلوا على مجموع 100% في المسار العلمي، وهم:-

آية الله فوزي عبد الفتاح محمد الصاوي. نيشان نعلبنديان. هدى غسان غانم. عبدالرحمن الزيني. جين مسعود رشيد. شذى خالد سليمان أحمد محمد.

فيما جاءت قائمة أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 المسار العلمي والأدبي والتقني والعلوم المصرفية وإدارة الأعمال والتعليم الديني والمسار التكنولوجي، كالآتي:-

الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024

يمكن الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة قطر 2024 الدور الأول من خلال الخطوات البسيطة التالية:-