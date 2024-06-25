مسلسل مؤسس عثمان الجزء الثالث والقنوات الناقلة

العديد من المشاهدين ينتظرون موعد مسلسل مؤسس عثمان الجزء السادس بعد نجاح قبيل المواسم السابقة حيث ان جميع الافراد من مختلف أنحاء الوطن العربي ينجذبون الى هذا المسلسل نظرا لقصته الرائعة واحداثها الجذابة على مرور خمس مواسم سابقة استطاع أن يحقق جماهيرية كبيرا و نجاح غير مسبوق، حيث تم تصوير الجزء السادس من المسلسل تكملة الأجزاء السابقة فان جميع متراقب ومتلهف لمعرفة أحداث هذا الجزء الذي سوف يكون اكثر اثاره مغامرة من الأجزاء السابقة.

مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

يمكن أن نتعرف على أحد المسلسلات التاريخية وأبرزها وهو مسلسل مؤسس عثمان الذي حقق نجاح كبير، حيث أنه يحكي قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد عثمان الأول وهو الابن الأصغر أرطغرل الذي استطاع النهوض بالدولة بحقيقة انتصارات على أعدائه من الصليبيين والمغول والتي ترى بعض القبائل الأخرى التي تحاول تدمير والقضاء على دولته ولكنه نجح في تحويل الدولة إلى حاله قويه بعد حالة من الضعف ووصلت إلى القوة والتماسك، فإن المسلسل من بطولة النجم بوراك أوزجيفيت الذي استطاع أن يجسد شخصية المؤسس عثمان بشكل احترافي وهذا على جوائز كثيره بسبب أدائه المميز والرائع في هذا المسلسل وقد انتهت المواسم السابقة بنجاح كبير والان سوف يتم عرض الموسم السادس.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الجزء السادس

من المقرر أن يتم عرض الموسم السادس بحلقاته الجديدة في شهر سبتمبر القادم 2024،حيث يمكن أن تتابعه على عدد من القنوات الفضائية من أهمها قناة الفجر الجزائرية التي تعرض حلقات المسلسل بشكل أسبوعي في يوم الأربعاء بتمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت السعودية.