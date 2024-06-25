مبروك ظهور رابط yemenexam.com استخراج نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر الموقع الرسمي للوزارة

ينتظر طلاب الصف التاسع الإعلان عن نتائج التاسع اليمن 2024 من قبل وزارة التعليم داخل الدولة، حيث إنها أعلنت إنها تقوم خلال الفترة الحالية بمراجعة جميع الاختبارات التي خضع إليها الطلاب والعمل على تصحيحها بشكل دقيق حتى يستطيع الطلاب الحصول على المعدل الصحيح في هذه الإختبارات، حيث إنها أوضحت إنها سوف ترفعها على الموقع التابع إليها، أو من خلال موقع الإدارة العامة للإختبارات، ومن خلال متابعة هذا المقال نوضح لكم الطريقة السهلة التي تساعد في البحث عن النتيجة بشكل صحيح.

نتائج التاسع اليمن 2024

يريد الكثير من الطلاب التعرف على الطريقة الصحيحة التي يمكن من خلال الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، حيث يسهل على الجميع الاستعلام عنها من خلال عدد من المواقع المعترف بها من قبل وزارة التعليم اليمنية، وهذا يكون من خلال عدد من الخطوات، وهي كالتالي:

في البداية ادخل إلى موقع الوزارة الرسمي من هنا، كما يمكن الاستعلام من خلال موقع الإدارة العامة للاختبارات من هنا.

يتم الضغط على أيقونة نتائج الإختبارات.

اختر المرحلة التي تريد الاستعلام عن النتيجة الخاصة بها وهي نتيجة الصف التاسع.

اضغط على السنة الدراسية 2024/1445.

ادخل بيانات الطالب لإظهار النتيجة وهو رقم الجلوس الخاصة به.

اضغط على زر النتيجة، وسوف تلاحظ تفاصيل النتيجة أمامك فور الإعلان عنها من قبل الوزارة.

موعد نتائج التاسع اليمن لعام 2024

يتساءل جميع أولياء الأمور والطلاب عن الموعد المحدد للإعلان عن تلك النتيجة، حيث قامت الوزارة بالرد على تلك التساؤولات موضحة إنها سوف تعلن عن النتيجة فور الإنتهاء من عملية التصحيح قبل نهاية الشهر الجاري، كما أنها أوضحت أن معدل النجاح لهذا العام كبير فلا داعي لقلق الطلاب.