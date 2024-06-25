كيفية تنزيل الوتساب الذهبي اصدار ضد الحظر وأهم مميزات التطبيق

الواتساب الذهبي هو احد التطبيقات الشهيرة الذي يقدم دائما تحديثات مستمرة وتطورات حتى يستفيد منها المستخدمين لذلك هو من التطبيقات المفضلة عند عدد كبير من الأشخاص نظرا لسهولة استخدامه و يعد من التطبيقات التي يمكن الاعتماد عليها في الخصوصية والأمان، حيث انه يوفر لك قدر علي من حفظ خصوصيتك وصعوبة اختراق ولذلك البعض يرغب في معرفة خطوات تنزيل وتحديث الواتساب الذهبي وما هي مميزاته وسوف نعرض لكم ذلك خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

كيفية تنزيل الواتساب الذهبي

الوتساب الذهبي تنزيله لا يحتاج الى خطوات معقده فقط خطوات بسيطة من خلال متجر التطبيقات الخاص بهاتفك أو من خلال الرابط الرسمي للواتساب الذهبي تستطيع الحصول على النسخة الرسمية عبر هاتفك حيث تتمثل خطوات التنزيل كالتالي:

● اضغط على الرابط الرسمي لتنزيل الوتساب الذهبي من محرك البحث جوجل.

● ثم قم بتمكين هاتفك من تثبيت مصادر غير معروفة وبعد ذلك اضغط على تنزيل وانتظر قليلا حتى يتم التثبيت ويضغط على فتح.

● وأدخل رقم الهاتف ويذهب الى اعدادات الحساب وهم بعمل صوره واختيار اللون والإعدادات الأخرى.

مميزات الوتساب الذهبي

مميزات الوتساب الذهبي كثيره ومتعدده يمكن ان نذكر بعضا منها وهي كالتالي:

● اخفاء علامة يسجل الان او يكتب الان ويمكن ألا يعرف الأصدقاء انك قمت بمشاهدة.

● يوفر لك ميزة اخفاء مشاهده الحالة عن بعض الاصدقاء.

● يمكنك ان تتحكم في لون واجهة المستخدم والخلفيه

● يجب أن ترسل ملفات اكبر من حجمها.

● يمكنك ان تضع حاله أكثر من 30 ثانية.

● يدعم وجود أكثر من حساب على نفس الجهاز.