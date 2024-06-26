“هتاكلي صوابعك وراها” اعملي بسبوسة السميد بالزبادي هشة وخفيفة وبمكونات اقتصادية

تمتاز الحلويات الشرقية بتنوعها وتفردها، لكن البسبوسة بطعمها وشكلها الفريد الذي يفضله الصغار والكبار على حد سواء والآن يمكنك عمل بسبوسة لذيذة باستخدام دقيق السميد واللبن الزبادي في نصف ساعة فقط، بدلا من شرائها جاهزة وبذلك تحظى ببسبوسة لذيذة بتكلفة منخفضة وبمكونات متوفرة بسهولة والطريقة بسيطة ومجربة، وسوف تنجح معك حتى لو كنت مبتدئ في المطبخ وفي هذه الوصفة، نستخدم القشطة للتزيين بدلا من الحشو التقليدي، مما يعطي البسبوسة مظهر وطعم استثنائي.

طريقة عمل البسبوسة بالسميد

نحتاج إلى المكونات التالية:

كوبان من السميد الناعم.

كوب من الزبادي.

كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب من جوز الهند (اختياري).

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

قليل من الملح.

الشربات: كوبان من السكر، كوبان من الماء، عصير نصف ليمونة.

طريقة التحضير