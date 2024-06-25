“مـليـــون مبررروك للناجـحين“ نتائج الحادي عشر في الكويت 2024 موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw

نتائج الحادي عشر في الكويت 2024

من المرجح أن تظهر نتائج الحادي عشر في الكويت خلال الايام القليلة القادمة فقد انتهت الاختبارات في السابع والعشرون من شهر مايو الماضي واعلنت وزارة التربية أن عملية تصحيح اوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات قد تستغرق من اسبوعين الى شهر حتى يتم التدقيق جيدا في النتائج قبل اعتمادها رسميا، وعليه فإن النتائج ستظهر في أقرب وقت ممكن وسيتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة ليستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة دون اجبارهم على النزول للمدارس من أجل الاستفسار عن النتيجة في هذا الطقس شديد الحرارة.