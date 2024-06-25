“مـليـــون مبررروك للناجـحين“ نتائج الحادي عشر في الكويت 2024 موقع وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw

نتائج الحادي عشر في الكويت، للتيسير على الطلاب واولياء امورهم وفرت وزارة التربية الكويتية خدمة الكترونية تتيح الاستعلام عن نتائج اختبارات الدور الاول عبر الانترنت وذلك في اطار جهود الدولة لتفعيل منظومة الخدمات الرقمية بشكل اوسع مما يوفر وقت وجهد المواطنين ويخفف من التكدس بالمؤسسات الحكومية المختلفة، ومؤخرا ازدادت عمليات البحث عن نتائج الصف الحادي عشر والتي انتهى الطلاب من أداء اختباراته في اواخر الشهر الماضي، لذا سنقدم لكم اليوم في هذا المقال موعد ظهور نتائج الصف الحادي عشر ورابط النتائج وطريقة الاستعلام.
نتائج الحادي عشر في الكويت 2024
من المرجح أن تظهر نتائج الحادي عشر في الكويت خلال الايام القليلة القادمة فقد انتهت الاختبارات في السابع والعشرون من شهر مايو الماضي واعلنت وزارة التربية أن عملية تصحيح اوراق الاجابات ومراجعتها ورصد الدرجات قد تستغرق من اسبوعين الى شهر حتى يتم التدقيق جيدا في النتائج قبل اعتمادها رسميا، وعليه فإن النتائج ستظهر في أقرب وقت ممكن وسيتم رفعها على الموقع الرسمي للوزارة ليستطيع الطلاب معرفة نتيجتهم بطريقة سهلة وبخطوات بسيطة دون اجبارهم على النزول للمدارس من أجل الاستفسار عن النتيجة في هذا الطقس شديد الحرارة.
رابط نتائج الحادي عشر في الكويت
فور ظهور نتائج الحادي عشر في الكويت ستقوم الوزارة بالإعلان عن ذلك عبر منصاتها الرسمية وبالتالي يمكن للطالب الدخول مباشرة الى الموقع لمعرفة نتيجته في غضون دقائق قليلة، وفيما يلي خطوات الاستعلام عن النتائج :
- الدخول الى موقع وزارة التربية الكويتية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- من الخدمات الالكترونية المتاحة اضغط على خدمة “نتائج الطلاب”.
- تحديد الصف “الحادي عشر” ثم كتابة الرقم المدني والرقم التسلسلي للطالب في الخانات المخصصة.
- قم بالنقر على “استعلام” لتظهر لك النتيجة والمجموع الكلي.