مبروك لجميع الطلاب.. الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 بالاسم عبر موقع وزاره التربية والتعليم اليمنيه

يريد الكثير من الطلاب التعرف على طريقة الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024 فهي من النتائج التي ينتظرها الكثير منهم، خاصة بعد الانتهاء تمامًا من أداء الإختبارات الخاصة بتلك المرحلة، حيث أعلنت وزارة التعليم داخل الدولة اليمنية أنها تعمل على مراجعة الدرجات بشكل دقيق قبل أن تقوم برصدها على الموقع الرسمي التابع لها، حتى لا يقع أي خطأ على الدرجات المرصودة والتي سوف يتم الإعلان عنها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم الطريقة التي تساعد في الاستعلام عن النتيجة، وغيرها من التفاصيل.

الاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024

يهتم جميع طلاب الصف التاسع داخل الدولة اليمنية بالاستعلام عن نتائج التاسع اليمن 2024، حيث أوضحت وزارة التعليم إنها سوف تقوم بالإعلان عن تلك النتيجة عبر الموقع الرسمي التابع لها، ويكون ذلك من خلال عدة خطوات سهلة، وتكون كما يلي:

ادخل موقع وزارة التعليم اليمنية بشكل مباشر من هنا.

اضغط على زر نتائج الامتحانات.

اختر الصف الذي تريد الاستعلام عنه وهو الصف التاسع.

قم بتحديد السنة الدراسية وهو عام 2024.

ادخل الرقم الامتحاني الخاص بك داخل الأيقونة المخصصة لها.

قم بالضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

سوف يتم الإعلان عن كافة تفاصيل النتيجة بشكل واضح.

موعد الإعلان عن نتيجة الصف التاسع في اليمن

أوضحت وزارة التعليم داخل الدولة اليمنية إنها سوف تقوم بالإعلان عن تلك النتيجة فور الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق الخاصة بالاختبارات بشكل نهائي، والعمل على مراجعة الدرجات المرصودة بشكل صحيح، حيث يكون ذلك قبل انتهاء شهر يونيو الجاري للعام 2024، وهذا يكون من خلال موقعها الرسمي.