رابط تحديث الواتس اب الذهبي الاصدار الاخير 2024

يهتم عدد كبير من مستخدمي الوتساب الذهبي برابط تحديث التطبيق لكي يتمتع بالمميزات التي يضيفها الوتساب الى التطبيق حيث انه يوفر عدد كبير من المميزات لجميع المستخدمين فإن عدد كبير من الأشخاص من مختلف دول العالم يقومون باستخدام الوتساب الذهبي للاستفادة من المزايا التي يوفرها لهم، لذلك يجب على الجميع تحديث التطبيق بشكل مستمر حتى يستفيد منه الإضافات التي يقوم بها الواتس اب لكافة المستخدمين، لذلك سوف نعرض لكم خطوات تحديث الوتساب الذهبي وما هي مميزاته.

تحديث الوتساب الذهبي 2024

تحديث الوتساب الذهبي الأخير يوفر لك قدر عالي من الخصوصية، حيث أن أداء التطبيق مميز في المراسلة ويوفر لك عدد كبير من المهمات ومجموعة من الميزات لتحسين تجربه المستخدمين في الوتساب الذهبي، ويوفر لك التحكم بشكل كبير في إعدادات الخصوصية التي تضمن لك قدر كبير من الأمان مثل معلومات الاسم او معلومات المراسلة أو غيرها من الأشياء الأخرى لذلك يمكن أن نتعرف على مميزات تحديث الواتساب الذهبي

● يسمح لك جدولة الرسائل بشكل تلقائي.

● إلغاء وضع العلامة الزرقاء عند قراءة الرسائل والتي تؤكد للأصدقاء أنها قد اطلعت على رسائلهم

● تشغيل السجلات الصوتية بشكل متواصل دون أن تضغط على كل سجل بمفرده.

طريقه تحديث الوتساب الذهبي

● اضغط على رابط الوتساب الذهبي ثم اضغط على كلمة تحديث وانتظر قليلا حتى ينتهي من التحديث.

● وبعد ذلك اضغط على فتح التطبيق.

● وسوف تجد المميزات مضافة بشكل تلقائي وتستطيع أن تستخدمها.