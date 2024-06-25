“متاحة الآن” نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب 2024 عبر موقع وزارة التربية السورية

يبحث عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب 2024، التي أكدت وزارة التعليم السورية أنها سوف تكون متاحة أمام الطلاب خلال الساعات الأولى المقبلة تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وتجنب التكدس داخل المدارس، وأكدت وزارة التعليم السورية أنه تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة في جميع المدارس وحسبما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك ، وإليكم خطوات ورابط الإستعلام …….

نتائج الصف التاسع بالاسم ورقم الاكتتاب 2024

حيث يمكن للطلبة والطلبات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع بالإسم ورقم الإكتتاب سوريا 2024 ، من خلال الرابط الالكتروني التي أعلنت عنه وزارة التعليم السورية والتي أكدت أن النتائج سوف تكون متاحة رسمياً فور الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية على الإنترنت.

اضغط على نتائج الامتحانات.

ثم اختر نتائج التاسع يوريا 2024.

ادخل اسم الطالب ورقم الإكتتاب الخاص به.

ثم اضغط على عرض النتيجة.

سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب على الفور.

موعد الإعلان عن نتائج الصف التاسع سوريا 2024

وحرصت وزارة التربية والتعليم السورية على متابعة سير الامتحانات التي أكد الطلاب أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط، وأشارت الوزارة إلى أن نسب النجاح هذا العام تخطت الـ 88% وهذا يثبت نجاح المنظومة التعليمية التي أعلنت عنها الوزارة مطلع العام الجاري، وأشاد وزير التعليم السوري بالأداء والجهد المبذول من القيادات التعليمية منذ بداية العام حتى نهايته وتقدم بخالص التهاني للطلاب المتفوقين وتمنى لهم مزيد من النجاح والتوفيق ، وأكد خلال نهاية حديثه إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج التاسع سوريا 2024 مع نهاية شهر يونيو الجاري أو في بداية يوليو 2024.