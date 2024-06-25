القناة التي نالت ثقة الأمهات: الآن تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Al Janah

تُعدّ قناة طيور الجنة من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، والتي تحظى بمتابعة واسعة من الأطفال وأسرهم في مختلف أنحاء العالم العربي، حيث تميزت القناة منذ انطلاقها بتقديم محتوى هادف وممتع، يجمع بين الترفيه والتعليم، مما جعلها واحدة من الخيارات الأولى للأمهات اللاتي يبحثن عن قنوات آمنة ومفيدة لأطفالهن.

ترددات قناة طيور الجنة على الأقمار الصناعية

تتواجد قناة طيور الجنة على عدة أقمار صناعية بجودة مختلفة، مما يتيح للأسر في مختلف الدول العربية متابعة برامجها وأغانيها بسهولة، كما يمكن ضبط تردد القناة على النحو التالي:

قناة طيور الجنة القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11315.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

على القمر الصناعي عرب سات:

التردد: 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

الجودة: SD.

القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

مميزات خاصة لقناة طيور الجنة

تتميز قناة طيور الجنة بالعمل على مدار الساعة دون انقطاع أو تشويش، مما يضمن استمرارية الترفيه والتعلم للأطفال طوال اليوم، كما تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج والأغاني المخصصة للأطفال، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم العقلية والبدنية، بالإضافة إلى غرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوسهم بطرق ممتعة ومبتكرة.

شخصيات مشهورة في قناة طيور الجنة

تمتلك قناة طيور الجنة فريق عمل متميز يضم نخبة من المنشدين والمقدمين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين الأطفال وأسرهم، يعمل هؤلاء المنشدون على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي خالٍ من المشاهد غير اللائقة أو العنف، مما يعزز ثقة الأمهات في اختيار هذه القناة لأطفالهم، ومن أبرز الشخصيات التي ساهمت في نجاح قناة طيور الجنة:

خالد مقداد: مالك القناة ومؤسسها، الذي يتمتع برؤية واضحة في تقديم محتوى يليق بالأطفال ويعزز من قيمهم الأخلاقية والدينية.

مراد شريف: منشد بارع يتمتع بصوت جميل وأداء مميز في تقديم الأناشيد والأغاني التي تحظى بإعجاب الأطفال.

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