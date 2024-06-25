“LINK DIRECT”.. الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 بالاسم عموم محافظات العراق

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة الماضية عن رابط الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 حيث أعلنت وزارة التربية العراقية عن موعد اعلان نتائج الثالث المتوسط وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك واستكمال جميع عمليات التصحيح والمراجعة والتي تتم في جميع المحافظات العراقية وسيتم إعلان نتيجة كل محافظة فور انتهاء عمليات التصحيح ورصد درجات الطلاب عبر موقع نتائجنا الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة وخلال السطور القادمة نكشف عن خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024

يترقب الكثير من طلاب وطالبات الثالث المتوسط اعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة وذلك في الكثير من المحافظات العراقية ، ومن الجدير بالذكر أن سيتم رصد واعلان نتائج الطلاب إلكترونيًا عبر موقع نتائجنا التابع لوزارة التربية العراقية والتي سيتم ظهور جميع نتائج الامتحانات من خلاله وإليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 فور ظهورها.

أولًا قم بالدخول عبر موقع نتائجنا الرسمي. ثم قم باختيار نتائج الثالث المتوسط 2024. ثم قم بتحديد المحافظة التابع لها الطالب. ثم قم بتسجيل رقم جلوس الطالب. ثم اضغط علي عرض النتيجة. يستطيع الطالب تزيل نتائج الثالث المتوسط بالضغط على “تحميل”.

خطوات تقديم تظلم علي نتيجة الثالث المتوسط 2024

أتاحت وزارة التربية العراقية إمكانية تقديم تظلم علي نتيجة الثالث المتوسط 2024 في حالة رغبة الطالب في الحصول على درجة أعلى من التي حصل عليها وذلك في حالة حدوث أخطاء في عمليات تصحيح أو رصد الدرجات وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية ، حيث يتم تقديم التظلم بشكل إلكتروني.