حملها pdf.. نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول2024 

يبحث العديد من الطلاب والطالبات في الفترة الحالية عن نتائج الثالث المتوسط للاطمئنان على نتائج امحي تعد من اكثر الكلمات بحثا على جوجل، فقد أعلنت الوزارة عن نتائج الثالث المتوسط الالكترونية عبر الموقع الرسمي الخاص وذلك وذلك لكي تسهل على الطلاب الحصول عليها بخطوات سهلة وسريعة بدون أي جهود ويستطيع جميع الطلاب التعرف على النتائج في أي وقت ومن أي مكان، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن معرفة نتائج الثالث متوسط 2024 الدور الاول.

نتائج الثالث المتوسط العراق الدور الاول

انتهى طلاب من امتحانات الثالث متوسط خلال الفترة الماضية وقد أوضحت الوزارة أنه جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والتي تتم بداخلها متناهية على يد الكوادر التعليمية المؤهلة، لذلك حتى يأخذ الطلاب وحقوقهم كاملة, لذلك سوف نعرض لكم خطوات الاستعلام عن النتائج بعد رفعها مباشرة إلكترونيا

ابعت على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي ثم يضغط على تسجيل الدخول وتوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

ثم اضغط على نتائج 2024 وحدد نتائج الثالث المتوسط الدور الاول.

وبعد ذلك ادخل بيانات المطلوبة من اسم الطالب والبيانات الأخرى ويضغط على الاستعلام في النهاية تظهر لك نتائج الطالب بشكل تفصيلي.

حيث يستطيع الطالب أن يعرف درجة كل مادة دراسية.

وكذلك المجموعة الكلي الذي حصل عليه وتشمل المواد التي لا تضاف الى المجموع والمواد الأساسية.

نتائج الثالث المتوسط

تنشغل وزارة التربية والتعليم برفع نتائج الثالث المتوسط حتى تنهي حالة الخلق بين الطلاب والطالبات في الفترة الحالية ومنذ أن انتهت الامتحانات والجميع ينتظر النتائج بلهفه فهي تحرص على توفير عدة طرق سهلة لمعرفة النتائج ومن أهمها الطرق الالكترونية.