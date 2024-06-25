طريقة تجديد البطاقة الذهبية في الجزائر 2024 والشروط المطلوبة

أصبح من السهل إمكانية القيام بتجديد البطاقة الذهبية في الجزائر بمختلف الولايات، فضلاً عن أن ذلك يكون تحت إشراف هيئة البريد الجزائرية، بالإضافة إلى أن هذه البطاقة تُسهل على جميع العملاء في إمكانية المشتريات والعمل على تسديدها بشكل إلكتروني، حيث إنه يمكن القيام باستخراج وتجديد البطاقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية تجديد البطاقة الذهبية 2024 الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة حتى تتمكن من القيام بتجديد البطاقة الذهبية في دولة الجزائر وكافة والولايات، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع هيئة البريد عبر الإنترنت.

بعد ذلك يتم تسجيل بيانات الدخول.

مع اختيار خدمة “تجديد البطاقة الذهبية”.

على أن يتم تدوين كافة المعلومات الخاصة بالعميل في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على زر “نوع البطاقة”.

مع إرفاق المستندات المعنية بطلب تجديد البطاقة.

الضغط في نهاية الأمر على زر “تجديد”.

ما هي شروط الحصول على البطاقة الذهبية؟

حددت هيئة البريد في الجزائر، كافة الشروط المعنية بطلب استخراج البطاقة الذهبية في مختلف الولايات، وفقًا للأتي:-