أخبار جديدة من وزارة التعليم بشأن “موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024” .. أعرف نتيجتك امتى

تعتبر من أكثر عمليات البحث المنتشرة في الفترة الحالية هي موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 وذلك بمجرد بدء الامتحانات الخاصة بتلك المرحلة والتي قد بدأت اختبارات المواد غير المضافة على المجموعة، وسوف يتم البدء في الامتحان الخاص بمادة اللغة العربية المواد الأخرى، وقد أعلنت الوزارة بأن ظهور النتيجة سوف يتم عقد انتهاء امتحانات الثانوية العامة والتي تكون بدايتها يوم 22 يونيو 2020 على ان تنتهي في 20 يوليو 2024، سوف نتحدث بشكل مفصل من خلال السطور التالية.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم عن نتيجة الثانوية العامة وذلك في شهر أغسطس القادم عقب أيام قليلة من الانتهاء من امتحانات عام 2024 جديد بالذكر أنه قد تم تصحيح المواد الغير مضافة للمجموع والتي قد أنهى الطلاب امتحانها قبل الاجازة الخاصة بعيد الأضحى، وقد تم تصحيحها إلكتروني كالمواد الأساسية التي تضاف على المجموعة للماسح الضوئي وذلك وفقا البرنامج الإلكتروني التي يستخدم في التصحيح.

امتحانات الثانوية العامة 2024

بدأت الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة في يوم 10 في هذا الشهر الحالي، وذلك للمواد الغير مضافة للمجموع، و تم التوقف عن أداء الامتحانات في أيام الإجازة الخاصة بعيد الأضحى على أن يتم استئنافها: