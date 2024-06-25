ظهرت الان.. نتيجة الثانوية العامة قطر 2024 جميع المحافظات.. شوف نتيجتك بالدرجات

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، عن ظهور نتيجة الثانوية العامة في قطر وبمختلف المحافظات، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل وزير التربية والتعليم، في إطار أن يتم العمل على رفع النتائج عبر الموقع الرسمي للنتائج، للتعرف على الدرجات التي تم الحصول عليها في هذه المرحلة الدراسية، ويمكنك الاستعلام عن النتائج كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ظهور نتيجة الثانوية العامة قطر

وأكدت وزارة التعليم والتعليم العالي القطرية، أن نتيجة الثانوية لهذا العام جاءت نسبتها أعلى من العام الماضي، نظرًا لسهولة الامتحانات والأسئلة التي تمت في هذه المرحلة، بالإضافة إلى أعمال التصحيح والمراجعة التي دامت لمدة أسابيع من وقت انتهاء الامتحانات ليتم العمل في نهاية الأمر على إعلان النتائج عبر موقع الوزارة الرسمي، تسهيلاً على الجميع في التعرف على درجاتهم والتقديم إلى المرحلة الجامعية فيما بعد.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة قطر

وأطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي، بوابة معارف الإلكترونية، لسهولة الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة بمختلف المحافظات، ويمكنك اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-