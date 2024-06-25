تبكير تاريخ صرف معاشات شهر يوليو 2024 + زيادة جديدة بقرار رئاسي بعد ارتفاع الحد الأدنى للأجور

أعلنت وزارة المالية عن بعض القرارات الهامة بشأن الموعد المحدد لصرف معاشات ورواتب شهر يوليو 2024، كما أنها أكدت على ضرورة عدم التزاحم والتكدس في الأماكن المخصصة لصرف الرواتب مثل ماكينات الصرف الآلي وغيرها، كما أشارت إلى استطاعة المواطنين المستفيدين الاستعلام عن تاريخ صرف معاشات شهر يوليو 2024 وذلك عبر التوجه إلى موقع وزارة التأمينات الاجتماعية وكذلك الاستعلام عن وجود زيادة هذا الشهر.

الاستعلام عن تاريخ صرف معاشات شهر يوليو 2024

يستطيع الأشخاص المستفيدين من رواتب ومعاشات وزارة التأمينات الاجتماعية أن يستعلموا عن المرتبات وموعد صرفها ويتم ذلك من خلال خطوات بسيطة بطريقة إلكترونية سهلة وذلك بالشكل التالي:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التأمينات الاجتماعية من هنا

من الصفحة الرئيسية يتم اختيار أمر صاحب المعاش.

اضغط على أيقونة الخدمات التأمينية.

اضغط على استعلام عن راتب صاحب المعاش مع ذكر البيانات الأساسية لصاحب الملف.

قم بإدخال الرقم القومي ثم اضغط في النهاية على استعلام وسوف تظهر جميع المعلومات الخاصة بصاحب المعاش.

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

لقد أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن وجود زيادة في المعاشات وذلك بحلول شهر مارس 2024 وهذه الزيادة تقررت بنسبة 15٪، ولكن بالنسبة لشهر يوليو 2024 فليس هناك أي قرارات بشأن وجود زيادة، كما أنه من المقرر أن يتم صرف الرواتب في الأول من شهر يوليو ويستمر ذلك حتى السادس من نفس الشهر، ولا يتم الإعلان إلى هذا الوقت الحالي عن وجود إي زيادة في الرواتب والمعاشات.