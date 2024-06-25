القط قبض على الفار!!.. استقبل توم وجيري الجديد 2024 وشاهد الأعداء في كل مكان

زادت البحث حول التردد الجديد لقناة توم وجيري أطفال، لكي تتمكن من مشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، فضلاً عن أن القناة تقدم محتوى أكثر من مميز وترفيهي، إضافة إلى أنها تقدم البرامج الكرتونية والمسلسلات والأفلام الطفولية المميزة، التي يعشقها الملايين من المتابعين، وفي السطور التالية نوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بالقناة، حتى يتعرف عليها الجميع.

نزل تردد قناة توم وجيري 2024 القط والفأر

وعن المعلومات التي يمكنك اتباعها لكي تقوم بتنزيل التردد الجديد حول قناة توم وجيري أطفال، تتمثل في التالي:-

القمر الصناعي قناة توم وجيري يكون نايل سات.

كما أن التردد فهو 12149.

استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ يكون 5/6.

نزول التردد الخاص بقناة توم وجيري

وحتى تتمكن من نزول التردد الجديد والخاصة بقناة توم وجيري، لمعرفة كل ما تقدمه القناة من رسوم متحركة، والعديد من الأفلام والمسلسلات الطفولية الأكثر تميزًا، بالإضافة إلى البرامج التعليمية التي يعشقها الأطفال، بما يمكنك العمل على تنزيل التردد الخاص بالقناة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

أما عن القمر الصناعي الخاص بالقناة فهو العرب سات.

وعن التردد الجديد للقناة يكون 11315.

هذا وأن استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة ذاتها يكون 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة فهو 5/6.

ما تقدمه قناة توم وجيري؟

تقدم القناة الكثير من المحتوى المميز على مدار الساعة بجودة عالية، فضلاً عن البرامج الطفولية والتعليمية المميزة، إضافة إلى أن القناة تعمل على إذاعة الأفلام والمسلسلات الكرتونية.