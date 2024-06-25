الحد الأدنى للاجور في المغرب 2024 للقطاعين العام والخاص حسب قرارات وزارة المالية.. أنبــاء مثل السكر

أعلنت وزارة المالية خلال اجتماع عاجل لها مع السلطات المختصة عن زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب، وجاءت هذه الزيادة من أجل تلبية احتياجات المواطنين في المغرب، بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ولهذا وجدنا عدد كبير من الموظفين بالقطاعين العام والخاص يبحثون عن الزيادة المقررة على رواتبهم، وستقوم بنقل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع خلال سطور هذا المقال.

الحد الأدنى للاجور في المغرب

تم الاعلان من قبل الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب بمقدار 1000 درهم مغربي، وسيتم تطبيق هذه الزيادة المقررة على دفعتين، الأولى في يوليو 2024، والثانية في يوليو 2025، كما أكدت أيضا على زيادة أجور الموظفين بالقطاع الخاص بنسبة 10% على أن يتم صرف هذه الزيادة على شكل دفعات، الدفعة الأولى تكون في شهر يناير 2025 بنسبة 5٪، أما الزيادة الثانية فستكون في يناير 2026 بنسبة 5%، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة أفضل لمواطنيها في المغرب، ومعالجة التحديات القاسية التي تعيشها البلاد.

معايير زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب

يتم حساب زيادة الحد الأدنى للاجور في المغرب بناء على عدة معايير يتم الأخذ بها من قبل وزارة المالية المغربية، ومن أهم هذه المعايير مايلي:

يتم تحديد زيادة الأجور بناء على وضعية الموظف.

يتم اضافة التعويضات العائلية والحوافز والبدلات ضمن المرتب الكلي.

رابط الاستعلام عن زيادة الأجور في المغرب

يمكنك الاستعلام عن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب عن طريق الدخول على وزارة المالية المغربية واتباع الخطوات التالية: