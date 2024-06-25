رابط التسجيل في دعم ريف للمواشي 1446 والشروط اللازمة

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن رابط التسجيل في دعم ريف للمواشي 1446، والتي تقدمه الحكومة السعودية لعدد كبير من المواطنين في شتى أنواع الدعم المختلفة، ومن أبرزها دعم ريف للمواشي والذي تسعى من خلاله المملكة أن تقدم الدعم الكافي لمربي الماشية بالمملكة ورفع كفاءة الإنتاج الحيواني والنهوض بالثروة الحيوانية ومنتجات الألبان، وهذا ما سوف يؤدي إلى النهوض بالإقتصاد السعودي.

رابط التسجيل في دعم ريف للمواشي 1446

حيث يمكن للمواطنين التسجيل في دعم ريف للمواشي 1446 من خلال إتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

اتجه إلى الخدمات الالكترونية.

حدد الدعم المالي من القائمة المتاحة أمامك.

ثم حدد برنامج دعم صغار مربى الماشية.

اضغط على بدء الخدمة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ادخل رقم الهوية ورقم السجل التجاري وكلمة المرور.

ثم ادخل الرمز المرئي الذي تم ارساله على الجوال الخاص بك.

انقر على أيقونة”تقديم طلب الدعم”.

ادخل البيانات المطلوبة والمعلومات اللازمة .

ثم اضغط على موافق على الشروط والأحكام.

وفي النهاية انقر على “ارسال الطلب”.

ما هي شروط القديم في دعم ريف للمواشي ؟

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة السعودية عن عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم ريف للمواشي، وهي: