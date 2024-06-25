بدون فوائد وبدون كفيل.. إيداع 12000 ريال في حسابك تمويل مركز جنى لمستفيدي الضمان للنساء وقسط شهري مرن

يعتبر مركز جني من أهم المراكز التابعة للحكومة السعودية، والتي يحرص على تقديم العديد من الخدمات المختلفة والمتنوعة التي يتم الاستفادة منها، ويختص المركز بتقديم التمويلات المختلفة خاصة للسيدات، وقد تم التوضيح أنه يتم استخراج التمويل بناء على عدة شروط تم وضعها من قبل المركز، كما تم الإعلان على أنه يتم التقديم إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بهم من خلال اتباع الإجراءات التي تم توضيحها، وفي هذا المقال سوف نتعرف على الخطوات الصحيحة في التقديم، وشروط التسجيل سنتعرف عليها في السطور التالية.

تمويل مركز جنى

أعلن مركز جني بأنه يعمل على تقديم العديد من التمويلات بمبالغ مختلفة، بهدف إعانتهم على الحياة المعيشية، وقد أوضح أنه يتم التسجيل على المنصة إلكترونياً، من خلال إتباع الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول على منصة جني الإلكترونية.

اضغط على (الخدمات الإلكترونية) من خلال الخيارات الموضحة على الشاشة الرئيسية للموقع.

أختر تسجيل (تمويل جديد)، بعدها يتم «تسجيل كافة البيانات الشخصية الخاصة بمقدمة الطلب».

وهي تتضمن ( الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف، مع إضافة رقم القومي).

ويجب التأكد من صحة البيانات بعد التسجيل.

ثم يتم «إختيار المشروع» التي ترغب في التقديم عليه.

اكتب بياناته، مع مجموعة من المعلومات عنه.

ثم اضغط على «تقديم الطلب».

ويتم الإنتظار لحين الموافقة على الطلب الخاص بك.

ما هي شروط التسجيل في تمويل جنى

بعد التعرف على الخطوات الصحيحة في التسجيل على المنصة، تم الإعلان على أن هناك بعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها لدى كافة المتقدمين، وهي كالتالي: