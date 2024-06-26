خطوات وشروط التسجيل في منفعة دخل الأسرة بعمان 2024 عبر صندوق الحماية الاجتماعية

توفر سلطنة عمان الآن فرصة للأسر للتسجيل في برنامج منفعة دخل الأسرة، حيث بدأت عملية التقديم والعديد من المواطنين وقد بدأوا بتقديم طلباتهم وتهدف هذه البرامج إلى تقديم دعم مالي شهري مستمر للأسر التي في حاجة ماسة إليه، وذلك من خلال برامج مستهدفة تستهدف فئات محددة في المجتمع.

طريقة التسجيل في منفعة دخل الأسرة بعمان

إليك الخطوات للتسجيل في برنامج منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان:

ادخل علي موقع صندوق الحماية الاجتماعية في عمان .

اختر الصفحة المخصصة للتسجيل في برنامج منفعة دعم الأسرة العامة الجديد، الذي يستهدف الأسر العمانية المستوفية للشروط.

قم بملء الاستمارة الإلكترونية بجميع المعلومات المطلوبة على الموقع.

تأكد من دقة وصحة البيانات التي تقدمها، وخصوصا المعلومات المتعلقة بالدخل الشهري.

استكمل ملء الاستمارة، وبمجرد الانتهاء، اضغط على تبويب تقديم.

بعد الضغط على تقديم، سيتم تقديم طلبك بنجاح، وسيتم مراجعته من قبل الهيئة المختصة.

يتم مراجعة الطلبات بشكل مستمر، وسيتم الإعلان عن النتائج خلال فترة زمنية محددة.

تأكد من اتباع جميع الخطوات بعناية لضمان تسجيلك بنجاح في برنامج منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان.

شروط دعم منفعة دخل الأسرة في عمان

من أهم شروط الحصول على دعم منفعة في سلطنة عمان منها ما يلي:

يجب أن يكون المتقدم من المواطنين العمانيين.

إذا كانت المتقدمة للدعم أرملة غير عمانية ومتزوجة من مواطن عماني ومقيمة في البلاد، فإنها مستحقة للدعم.

تقديم جميع الأوراق التي تثبت الحالة المادية للأسرة.

لدى الأسرة طفل على الأقل مسجل في إحدى المراحل التعليمية.

تلك هي الشروط التي يجب توافرها للتأهل للحصول على دعم منفعة دخل الأسرة في سلطنة عمان وتأكد من استيفاء جميع الشروط وتقديم الوثائق المطلوبة لضمان نجاح طلبك.