season 6 الحلقة الأولى حصريا.. مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس العرض الاول لمتابعة ومشاهدة الأحداث التاريخية

المؤسس عثمان الذي عرضت اخر حلقات الجزء الخامس منه مؤخرا وينتظر متابعوه سواء في تركيا أو الدول العربية بكل شغف عرض حلقات جديدة منه لمتابعة الاحداث المثيرة والشيقة التي تتوالى على مدار مائة واربعة وستون حلقة، لذا اعلنت الشركة المنتجة عن نيتها في اطلاق موسم سادس من المسلسل الذي لازال يحظى بنفس النجاح ونسب المشاهدة المرتفعة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الجزء السادس من مسلسل المؤسس عثمان وكيفية مشاهدة الحلقات مترجمة.

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السادس

من المقرر ان يتم تصوير حلقات جديدة من مسلسل المؤسس عثمان قريبا وذلك وفقا لما اعلنت عنه قناة atv التي صرحت بأن الحلقة 164 كانت الاخيرة من الموسم الخامس وأن الجزء السادس سيبدأ عرضه في شهر سبتمبر المقبل وهو الموعد المعتاد لبداية الموسم الجديد في تركيا، المسلسل نجح في جذب جمهور كبير كونه يسرد القصة التاريخية لتأسيس الدولة العثمانية ونهضتها وذلك بعد موت ارطغرل وتعهد اصغر ابناءه عثمان الاول بإكمال مسيرة اباه ودخوله بكل شجاعة في معارك مع أعداءه من الصليبيين والتتار والمغول ونجاحه في التغلب عليهم وهزيمتهم بفضل عزيمته وذكاءه وروحه القتالية.

كيفية مشاهدة المؤسس عثمان الموسم السادس

يتساءل محبي مسلسل المؤسس عثمان عن كيفية مشاهدة الموسم السادس من المسلسل الذي سيعرض خلال أشهر قليلة، وحلقات المسلسل التي تبث في تركيا على قناة atv يوم الاربعاء من كل اسبوع يتم ترجمتها بعد ساعات لتنزل على مواقع عديدة مثل فيديو لاروزا وديلي موشن، كما تقوم قناة الفجر الفضائية بعرض حلقة جديدة يوم الخميس في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.