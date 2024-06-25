“حرامي سرق لولو”.. ضبط تردد قناة وناسة كيدز Wanasah kids 2024 آخر تحديث علي الأقمار الصناعية وخلي أطفالك تستمتع بأجمل أغاني البيبي

ازدادت عمليات البحث على محركات جوجل حول تردد قناة وناسة الجديد عام 2024 وذلك بعد شهرتها الواسعة في أنحاء العالم العربي بأكمله خلال الساعات الراهنة وبالأخص بين أطفال الوطن العربي، حيث أصبحت مؤخرًا هي قناة الأطفال المفضلة بسبب تقديمها مجموعة متنوعة من المحتوى سواء أكان ترفيهي وتعليمي ممتاز ساعد الأطفال في اكتساب العديد من المهارات والنمو.

تردد قناة وناسة

هناك الكثير من الأسر العربية ترغب في التعرف على تردد قناة وناسة على النايل سات من أجل تحميلها على أجهزتهم للاستمتاع بمشاهدة ممتعة لاطفالهم، لذلك يمكنكم متابعة النقاط التالية:

تردد قناة وناسة على القمر الصناعي (نايل سات):

يأتي تردد قناة وناسة: 11595.

بينما معدل الاستقطاب يتمثل: “عمودي”.

بالإضافة إلى معدل الترميز: 27500.

تتمثل جودة قناة وناسة: HD.

معدل التصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة وناسة عبر القمر الصناعي (عرب سات) يكون كالآتي:

تتمثل تردد قناة وناسة: 11270.

عكس الإتجاه الخاص بقناة وناسة يكون “عمودي”.

معدل تصحيح خطأ: ⅚.

كما يصل معدل الترميز إلى: 27500.

جودة القناة: SD.

خطوات تحميل قناة وناسة على جهاز الرسيفر

يمكن الآن بكل سهولة ويسر إسعاد أطفالك وتوفير لهم وقت مميز ورائع من ترفيهي وتعليمي بمجرد تحميل قناة وناسة على جهاز الرسيفر عبر الخطوات الآتية: