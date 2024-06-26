لينك وخطوات الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالعراق 2024 ur.gov.iq

تم إصدار سلسلة من القرارات الجديدة في العراق لعام 2024، تتعلق بغرامات المرور والتي تهدف إلى تسهيل الخدمات المتاحة للمواطنين العراقيين ومن بين هذه القرارات، تمكين المواطنين من دفع الغرامات المرورية عبر الإنترنت، وذلك بهدف تجنب الحاجة للذهاب إلى المصلحات الحكومية والتخلص من الازدحامات التي قد تحدث في هذه المناسبات وتسعى الحكومة العراقية دائمًا إلى تحسين راحة مواطنيها.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني

يمكن لأي مواطن عراقي الآن الاستعلام عن غرامات المرور العامة الخاصة بالسيارات ذات الرقم الألماني لعام 2024 عبر الإنترنت ولمعرفة الغرامات المرورية، يجب اتباع الخطوات التالية على الموقع الرسمي:

قم بتسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص لغرامات المرور العامة من هنا.

انتقل إلى تبويب غرامات المرور.

أدخل رقم السيارة الخاصة بك في الحقل المخصص واضغط على زر البحث.

عرض جميع المخالفات المرورية التي تنطبق على هذه السيارة في نافذة جديدة.

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على رقم السيارة الألماني، يتوجب عليك زيارة قسم المرور المحلي في منطقتك للحصول عليه.

طريقة سداد غرامات المرور العامة او رقم الالماني

يمكنك الآن سداد غرامات المرور العامة للسيارات ذات الرقم الألماني في العراق عبر الإنترنت باتباع الخطوات التالية: