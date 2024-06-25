الناجح يرفع إيده 🥳✌ “رابط نتائج التاسع في اليمن 2024” بالاسم فقط جميع المحافظات

قامت وزارة التربية والتعليم اليمنية بالإعلان عن ظهور نتائج التاسع في اليمن 2024 وذلك يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 بعد طول انتظار من الطلاب واولياء الأمور وبشكل رسمي من خلال رابط وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه الوزارة من قبل بعد الانتهاء من أداء الامتحانات واعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وفي إطار ذلك سوف نتكلم من خلال مقالنا عن كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن 2024.

رابط نتائج التاسع في اليمن 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن وجود رابط للاستعلام عن النتائج والحصول عليها بشكل الكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية:

القيام بالدخول على الرابط الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية http://yemenexam.com/Home/Result/9.

القيام بالدخول على خيار الخدمات الالكترونية.

الضغط على نتائجي.

بعد ذلك يتم اختيار الصف الخاص بالطالب والسنة الدراسية.

القيام بكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في المكان المخصص له بشكل صحيح.

ومن ثم سوف يتم ظهور النتائج ودرجة كل مادة على حدي.

وأخيرا سوف يتم ظهور بيانات الطالب الخاصة بشكل كامل حتى يتأكد الطالب ان هذه النتائج هي نتائجه بالفعل وبالإضافة لذلك سوف تظهر النسبة المئوية في السنة الدراسية والفصل الدراسي الثاني.

نسبة النجاح الاجمالية للصف التاسع في اليمن 2024

تبين من خلال تحليل أداء الطلاب في التاسع لعام 2024 ان نسبة كبيرة من الطلاب قد حصلوا على نتائج ممتازة في مختلف المواد الدراسية والتي اشارت الى تفوقهم وان قدراتهم التحصيلية متميزة وتؤهلهم لتحقيق طموحاتهم في النجاح الدراسي.