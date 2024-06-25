تعرف على موعد صرف الدعم السكني عن شهر يونيو 2024

قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف الدعم السكني عن شهر يونيو 2024، كما أكدت الوزارة على أهمية توفير المسكن كأحد ضروريات الحياة الأساسية، حيث تم تحديد موعد صرف الدعم ليكون في يوم 24 من كل شهر ميلادي، وإذا صادف هذا اليوم عطلة رسمية، سيتم تأجيل الصرف إلى اليوم التالي.

الشروط اللازمة للحصول على الدعم السكني لشهر يونيو 2024

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للحصول على الدعم السكني، وهي كالتالي:

الجنسية السعودية: يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم من المواطنين السعوديين.

الإقامة الدائمة: يتعين على المتقدمين أن يكونوا مقيمين دائمين في المملكة العربية السعودية.

السن: يجب أن يكون عمر المتقدم 25 سنة أو أكثر.

السجل الجنائي: لا يمكن للأشخاص الذين لديهم قضايا جنائية ملزمة الحصول على الدعم.

الدخل: يجب أن يكون المتقدم من ضمن الأشخاص محدودي الدخل، أي من يتقاضون أجورًا متوسطة أو أقل.

الملكية: لا يستحق الدعم كل من يملك مسكنًا بالفعل.

كيفية الاستعلام عن الدعم السكني لشهر يونيو 2024

أتاحت وزارة الإسكان عبر منصة “سكني” إمكانية الاستعلام عن حالة الاستحقاق للدعم السكني باتباع الخطوات التالية:

زيارة منصة سكني: الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة سكني.

الدخول إلى الخدمات: النقر على خانة “الخدمات” الموجودة في الصفحة الرئيسية.

اختيار التحقق: الضغط على خيار “التحقق” للتأكد من أهلية المتقدم للحصول على الدعم.

تحديد الأهلية: النقر على خيار “تحديد الاستحقاق” أو “الأهلية”.

إدخال رقم الهوية: كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمتقدم.

كتابة كود التحقق المرئي: إدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة.

عرض حالة الاستحقاق: الضغط على الزر الخاص بعرض حالة الاستحقاق لمشاهدة جميع المعلومات المتعلقة بالأهلية.

الفئات المستحقة للحصول على الدعم السكني لشهر يونيو 2024

خصصت الوزارة هذا الدعم لمجموعة من الفئات التي تعتبر الأكثر حاجة، ويمكن تلخيص هذه الفئات فيما يلي:

الأشخاص الذين لا يملكون مأوى: يُمنح الدعم للأشخاص الذين ليس لديهم مكان للعيش.

المقبلون على الزواج: يستهدف الدعم الشباب والشابات المقبلين على الزواج الذين يحتاجون إلى تأسيس مسكن جديد.

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