كل يوم هتلاقي نفسك في مهمة جديدة.. نزل لعبة gta san andreas واستمتع بمميزات الإصدار الأخير من اللعبة

يريد حاملي هواتف الآيفون والأندرويد تحميل لعبة gta san andreas آخر إصدار قامت الشركة بإضافته، وتعتبر لعبة جاتا واحدة من أشهر الألعاب المليئة بالإثارة والتشويق في أحداثها، وتصنف أنها أشهر ألعاب الأكشن التي يستخدمها الأطفال والكبار من أجل التسلية وأداء المهام داخل اللعبة، ومن الجدير بالذكر أن شخصية جاتا تعبر عن شاب يقوم بقتل الأشخاص مع القيام ببعض الأعمال المشبوهة من خلال امتلاكه مجموعة من الأسلحة المتطورة.

خطوات تنزيل لعبة gta san andreas

لعبة gta san andreas هي أقدم ألعاب الفيديو التي تتميز بأنها مليئة بالإثارة، وأصبح طريقة تحميلها سهلة للغاية:

الدخول إلى متجر التطبيقات على هاتفك الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

إدخال في خانة البحث اسم اللعبة باللغتين العربية والإنجليزية.

الضغط على زر بحث.

الانتظار حتى تتحمل جميع الألعاب ومن ثم حدد خيار تثبيت اللعبة.

انتظار حتى تكتمل عملية التحميل.

بدء المهامات في اللعبة بعد تحميلها.

طريقة تحميل لعبة جاتا سان اندرس على الآيفون

الضغط على متجر App Store في هاتفك.

الضغط على لوحة المفاتيح من أجل كتابة اسم اللعبة في مربع البحث.

النقر على خيار “تحميل اللعبة”.

بدء اللعب من خلال كتابة كلمة المرور الخاصة بمعرف Apple أو يمكن استخدام Touch ID أو Face ID من أجل التأكد من هويتك.

ما هو الشيء الجديد في التحديث الأخير من لعبة جاتا سان اندرس؟

لا بد أن تكون على دراية كاملة بأن الشركة المسؤولة عن تطوير اللعبة تضيف على فترات تحديثات جديدة لإعطاء تجربة أفضل للمستخدم من بين تلك التحديثات التالي: