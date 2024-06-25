ظهــرررت رسميــااا.. اعلان نتائج شهاده التعليم المتوسط 2024 بالجزائر bem.onec.dz

يتساءل جميع طلاب مرحلة المتوسط داخل الجزائر عن موعد ظهور شهادة التعليم المتوسط والتي تعتبر واحدة من المراحل التعليمية المهمة لهذا السبب يعيش جميع الطلاب فترة مليئة بالقلق والتوتر وذلك بسبب تأخير ظهور النتيجة، ولكن وفقا لتصريحات وزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر أنه سوف يتم الإعلان عنها في خلال الأيام القليلة القادمة وسبب التأخير هو تصحيح الامتحانات، كما قامت أيضا بتوفير رابط إلكتروني والذي يمكن لجميع الطلاب من خلاله الاستعلام عن نتائجهم وهذا يعد توفيرا للوقت والجهد.

شهادة التعليم المتوسط

أصبح الآن بإمكان جميع الطلاب الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط وهذا من خلال استخدام الرابط التالي:

قم بالدخول على موقع الديوان الوطني للاختبارات. ثم بعد ذلك قم بالدخول على خيار بيام دور جوان. في تلك الخطوة سوف يتطلب منك كل مم رقم التسجيل وكلمة السر. أخيرا اضغط على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على النتيجة.

كيفية الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط

قامت الوزارة بتوفير طريقة آخرى يمكنك من خلال الاستعلام عن شهادة التعليم المتوسط وهي كالآتي:

في البداية قم بالدخول على موقع أولياء التلاميذ. بعد ذلك يرجى الدخول على صفحتك الشخصية ثم انقر على أيقونة ابنائي. في الخطوة التالية قم باختيار نتائج البيان دور جوان. بمجرد الضغط على زر بحث سوف تظهر نتيجتك.

موعد ظهور شهادة التعليم المتوسط

وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية والتعليم أنه سوف يتم الإعلان عن شهادة التعليم المتوسط يوم 29 من جوان 2024، كما أوضحت أن نسبة النجاح هذا العام جيدة.