“من هُنــا” .. رابط بوابة الأزهر تقديم الصف الاول الابتدائي 2024 والأوراق المطلوبة للتقديم

كثير من الطلبة والطالبات الان يتساءلون عن كل ما يخص بوابة الأزهر تقديم الصف الاول الابتدائي 2024 اذ ان عملية البحث ارتفعت للغاية من جانب الكثير من الأشخاص حول كل ما يتعلق بتلك البوابة المتعلقة بالتقديم للصف الأول الابتدائي للعام الحالي 2024، وفيما يلي في هذا المقال سأرفق لكم التفاصيل.

بوابة الأزهر تقديم الصف الاول الابتدائي 2024

يقوم الكثير من الأشخاص بالتساؤل عن بوابة الأزهر تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 اذ ان المناطق الازهرية في المحافظات المختلفة اضافة ببيان لها بأن هناك شروط لازمة للتقديم للصف الأول الابتدائي الازهر الشريف، من ضمنها أنه لابد ألا يقل سن التلميذ او التلميذ عن حوالي خمسة أعوام وستة أشهر في التعليم العادي وكذلك الخاص من ستة أعوام ولابد ان يكون اكثر من تسع أعوام ومن الممكن ان يتم التقديم بالسير على الخطوات التالية:

الخطوة الأولى الانتقال لموقع بوابة الازهر الشريف من خلال النقر على هذا الرابط

الخطوة الثانية النقر على زر خدمات الأزهر الشريف

الخطوة الثالثة انتقاء أيقونة تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري

الخطوة الرابعة تسجيل الدخول او انشاء حساب

الخطوة الخامسة تدوين كافة البيانات اللازمة المرادة منك بشكل صحيح

الخطوة الأخيرة النقر على زر طباعة الطلب ومن ثم تقديمه مع الأوراق اللازمة للتقديم.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الاول الابتدائي

هناك مجموعة من الأوراق اللازمة للتقديم الصف الأول الابتدائي وهي كما يلي: