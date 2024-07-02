“الأخضر بكام النهاردة” .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 2 يوليو 2024 والبنوك المصرية

ارتفعت عملية البحث من جانب كثير من الأشخاص عن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، إذ أن سعر الدولار يشهد في هذا الوقت الجاري حالة من الاستقرار وفيما يلي سنوضح لكم سعره بالتفصيل تبعًا لآخر تحديثات به بالسوق السوداء وكذلك في جميع البنوك المصرية.
سعر الدولار اليوم
يقوم الكثير من الأشخاص بتساؤل عن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ومن الجدير بالذكر ان تلك الاسعار جاءت كما يلي:
- سعر الدولار يكون حوالي 47 جنيه مصري
- كذلك أن سعر خمس دولارات يكون بحوالي 237 جنيه مصري
- كذلك أن سعر 10 دولارات يكون بحوالي 474 جنيه مصري
- كما أن سعره 25 دولار يكون بحوالي 1185 جنيه مصري
- كذلك أن سعر 50 دولار يكون بحوالي 2370 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية
فيما يلي أسعار الدولار اليوم بمختلف البنوك المصرية:
- استقر سعر الدولار اليوم حيث انه قد سجل ما يلي في البنوك المصرية المختلفة في البنك الأهلي المصري وصل سعر الدولار حوالي 48.2 جنيه مصري في حالة الشراء وكذلك حوالي 48.1 جنيه مصري في حالة البيع.
- وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك مصر إلى ما يقرب من حوالي 48.27 جنيه للبيع، وكذلك حوالي 48.37 جنيه للشراء.
- هذا بجانب أنه قد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ببنك الإسكندرية حتى 48.27 جنيه للبيع، وأيضًا حوالي 48.37 جنيه للشراء.
- كما أنه قد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنك التجاري الدولي إلى حوالي 48.27 جنيه للبيع، وأيضًا حوالي 48.37 جنيه للشراء.
- هذا بجانب أنه قد وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالمصرف المتحد إلى حوالي 48.25 جنيه للبيع، وأيضًا 48.35 جنيه للشراء.