“الأخضر بكام النهاردة” .. سعر الدولار اليوم في السوق السوداء الثلاثاء 2 يوليو 2024 والبنوك المصرية

ارتفعت عملية البحث من جانب كثير من الأشخاص عن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء، إذ أن سعر الدولار يشهد في هذا الوقت الجاري حالة من الاستقرار وفيما يلي سنوضح لكم سعره بالتفصيل تبعًا لآخر تحديثات به بالسوق السوداء وكذلك في جميع البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم

يقوم الكثير من الأشخاص بتساؤل عن سعر الدولار اليوم بالسوق السوداء ومن الجدير بالذكر ان تلك الاسعار جاءت كما يلي:

سعر الدولار يكون حوالي 47 جنيه مصري

كذلك أن سعر خمس دولارات يكون بحوالي 237 جنيه مصري

كذلك أن سعر 10 دولارات يكون بحوالي 474 جنيه مصري

كما أن سعره 25 دولار يكون بحوالي 1185 جنيه مصري

كذلك أن سعر 50 دولار يكون بحوالي 2370 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

فيما يلي أسعار الدولار اليوم بمختلف البنوك المصرية: