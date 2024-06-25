احداث مثيرة وحلقات جديدة من الجزء السادس المؤسس عثمان على الفجر الجزائرية

مسلسل مؤسس عثمان من المسلسلات التي حققت نجاح كبير وشعرها وسعه بين المسلسلات التركيه، فهو أحد المسلسلات التاريخية الذي يروي البطل والمؤسس عثمان الذي استطاع هم الفتوحات والمعارك كثيرة ويتميز بالشجاعة والذكاء في الانتصار على العدو وقيادة الجيش، لذلك يتابعه الملايين من مختلف الدول العربيه بلهفة وكانوا ينتظرون الحلقات بلهفة والان ينتظرون عرض الجزء السادس لذلك سوف نعرض لكم القنوات الناقلة له خلال الفقرات.

تردد قناة الفجر الجزائرية

قناة الفجر الجزائرية إحدى قنوات التي تنقل مسلسل مؤسس عثمان بجميع حلقاته كامله عبر شاشتها لذلك يمكن الاستمتاع بها وتنزيل القناة من خلال التردد الجديد لها على القمر الصناعي النايل سات ويكون كالتالي:

التردد 12034.

معدل الاستقطاب افقي.

ومعدل الترميز 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ 3 /4

كما يمكن أن تتابع قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي العرب سات وتستمتع بأحداث المسلسل المؤسس عثمان من خلال تردد التالي:

التردد 12130.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 /4.

الاستقطاب عمودي

قنوات ناقلة لمسلسل المؤسس عثمان

قناة اليرموك من القنوات التي تعرض مسلسل المؤسس عثمان وتستطيع ان تشاهد الحلقات بافضل جوده ممكنه من خلال القمر الصناعي العرب سات على التردد التالي:

التردد 11043.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الاستقطاب افقي.

تردد قناة اي تي في التركية

يرغب العديد من مشاهدي مسلسل عثمان معرفة تردد قناة اي تي في التركية حيث انها تعرض المسلسل كامل عبر شاشتها ويمكن ان تستمتع به بأفضل جوده ممكنه، فهي عرضت جميع الاجزاء السابقه بشكل أسبوعي في تمام الساعة 8:00 مساء لذلك سوف نعرض لكم التردد حتى تستطيع مشاهده المسلسل وهو كالتالي: