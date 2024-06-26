شوف نتيجتك فورا.. رابط نتائج شهادة التعليم المتوسط bem onec dz “وزارة التربية الوطنية“

أعلنت وزارة التربية الوطنية موعد نتائج البيام وذلك بعد التساؤلات العديدة التي تتم من قبل الطلاب وأولياء الأمور وهذا منذ أن تم الإنتهاء من أداء الاختبارات، والجدير بالذكر أن شهادة البيام من الشهادات التي حازت على اهتمام كبير من قبل الجهات التعليمية المسؤولة وهذا نظرا لأهمية تلك المرحلة، ومن المقرر ظهور نتائج البيام بداية من يوم الإثنين الموافق 25 من جوان وسوف يتم رفعها على المواقع الإلكترونية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم بالجزائر وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة التربية الوطنية موعد نتائج البيام

يمكن لجميع الطلاب الاطلاع على نتائج البيام فور ظهورها وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا يرجى الدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم في الجزائر. ثانيا قم بتسجيل الدخول وهذا من خلال استخدام رقم التسجيل وكلمة السر. ثالثا يرجى كتابة كود التحقق بشكل دقيق في الحقل المخصص. رابعا قم بالنقر على زر عرض النتيجة وسوف تحصل على النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتائج البيام

يمكن لولي التلميذ الاطلاع على نتائج البيام وهذا من خلال المنصة الخاصة بأولياء التلاميذ ولكن يجب اتباع الخطوات التالية: