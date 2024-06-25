لينك مباشر “وزارة التربية اليمنية” .. نتائج التاسع في اليمن بالاسم فقط 2024 في جميع المحافظات

Gehad hussin تاريخ النشر تصنيف أخبار التعليم
لينك مباشر “وزارة التربية اليمنية” .. نتائج التاسع في اليمن بالاسم فقط 2024 في جميع المحافظات

يتساءل جميع طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف التاسع في اليمن عن موعد نتائجهم، حيث اقتربت عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة من الانتهاء، كما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتيجة إلكترونيا من خلال موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية، ويتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم فور ظهورها رسميا ومن خلال مقالنا هذا سوف نوضح خطوات الاستعلام عن النتائج إلكترونيا.

نتائج التاسع في اليمن بالاسم فقط 2024

والجدير بالذكر أن قد أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية عن اقتراب موعد ظهور نتائج التاسع بالنسبة للدور الأول، ويأتي ذلك بعد انتهاء الامتحانات قبل إجازة عيد الأضحى المبارك، مع العلم أن عمليات المراجعة والتصحيح مستمرة بكل دقة وشفافية بكل محافظات اليمن، ومن المتوقع ظهور النتائج خلال الساعات القادمة.

كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع في اليمن بالاسم فقط

في حالة من القلق والترقب والخوف يعيشونها طلاب وطالبات وأولياء أمور الصف التاسع وذلك قبل ظهور نتائج الدور الاول، التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة عقب الانتهاء من عمليات التصحيح التي تتم بكل دقة ويمكنكم الاستعلام عن النتائج من خلال الخطوات التالية:

  • عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم اليمنية.
  • عليك باختيار (نتائج) وذلك من خلال خدمات الوزارة.
  • عليك تحديد ” نتائج التاسع الدور الاول”.
  • ثم قم بتحديد المحافظة.
  • قم بتسجيل اسم الطالب، ثم قم بالضغط على زر الدخول.
  • قم بالضغط على عرض النتيجة.
  • الآن سوف تظهر لك نتيجة الطالب ودرجاته.
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Gehad hussin

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