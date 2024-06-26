من هنا.. خطوات التقديم والشروط المطلوبة للحصول على البطاقة الذهبية لبريد الجزائر 2024 

أعلنت الحكومة الجزائرية عن فتح باب التقديم للحصول على البطاقة الذهبية عبر خدمات البريد في عام 2024 و تهدف هذه المبادرة إلى تسهيل عمليات الدفع وتوفير الوقت والجهد في عمليات التحويل المالي من خلال البريد وتعد البطاقة الذهبية من أبرز البطاقات التي تقدمها المؤسسة البريدية، حيث يمكن للمواطنين الحصول عليها بتقديم طلب إلى المؤسسة واستخدامها في مختلف مجالات الشراء والسداد، بما في ذلك الخدمات الحكومية والخدمات الخاصة وسنتناول في هذا المقال طريقة التقديم للحصول على البطاقة الذهبية عبر البريد الجزائري والشروط المطلوبة لذلك.

شروط التقديم للحصول على البطاقة الذهبية

للحصول على البطاقة الذهبية، يجب استيفاء بعض الشروط والمتطلبات التالية:

عمر المتقدم 18 عام على الأقل.

أن يكون للمتقدم حساب جاري في البريد الجزائري.

يكون رصيد الحساب البريدي للمتقدم لا يقل عن 10,000 دينار جزائري.

تأكيد عنوان الإقامة، مثل عقد الملكية أو عقد الإيجار.

تقديم نسخة من شهادة الميلاد.

تقديم بطاقة الهوية الوطنية الصالحة.

طريقة التقديم للحصول على البطاقة الذهبية

للحصول على البطاقة الذهبية، اتبع الخطوات التالية:

افتح موقع البريد الجزائري من هنا.

اختر البطاقة الذهبية من الصفحة الرئيسية للموقع لبدء عملية التقديم.

املأ النموذج بالمعلومات المطلوبة مثل الاسم الكامل، رقم الهوية الوطنية، وعنوان الإقامة.

أدخل رقم هاتفك المحمول للتواصل معك.

تأكد من صحة ودقة البيانات المدخلة.

اضغط على حقل إرسال لتقديم طلبك.

ادفع الرسوم المطلوبة وانتظر معالجة الطلب وإصدار البطاقة الذهبية.

وبذلك نكون قد استعرضنا طريقة التقديم للحصول على البطاقة الذهبية، بالإضافة إلى الشروط والمعايير الواجب توافرها في المتقدم.