وفر 180 ريال.. عروض نون هاتف سامسونج جالاكسي A15 وخصم حتي 30% وتوصيل مجانا وإمكانية التقسيط بدون فوائد عبر تمارا وتابي

mohamedghanem تاريخ النشر تصنيف منوعات
وفر 180 ريال.. عروض نون هاتف سامسونج جالاكسي A15 وخصم حتي 30% وتوصيل مجانا وإمكانية التقسيط بدون فوائد عبر تمارا وتابي
عروض نون هاتف سامسونج جالاكسي A15 

يقدم متجر نون العديد من العروض الرائعة على كافة  الأجهزة مثل: (الغسالات/ والثلاجات/ وأيضًا الهواتف) فهو يتميز بأنه يتيح للفرد إمكانية التقسيط على دفعات من خلال التقنيات المتوفرة به، ويتساءل الكثير من الأشخاص عن عروض نون هاتف سامسونج جالاكسي A15 الذي يعد من أفضل الهواتف من حيث السعر والمواصفات، فهو يأتي بإمكانيات عالية الجودة تفوق سعرة، بالإضافة إلى أنه يدعم نظام تعدد الشبكات، ومزود بكاميرا من الطراز العالى، ولمعرفة المزيد تابعوا السطور التالية.

عروض نون هاتف سامسونج جالاكسي A15 

رحلتنا سوف تكون عن أفضل هاتف في متجر نون ويصنف من ضمن الأجهزة الأكثر مبيعاً، وهي هاتف سامسونج جالاكسي A15، وسوف نقوم بإلقاء الضوء عليها في النقاط التالية:

  • يتوفر هذا الهاتف داخل متجر نون باللونين الازرق والأسود فقط.
  • يوجد به منفذ لشريحتين، يصنف من أفضل إصدارات الشرق الأوسط.
  • يتمتع بنظام تشغيل أندرويد، بالإضافة إلى أنه يمتلك بطارية كبيرة يمكنها أن تدوم لفترة كبيرة.
  • يتوفر داخل متجر نون بسعر 418 ريال سعودي بدلاً من 599 ريالاً، وتصل نسبة الخصم إلى 30%.
  • يمكنك أن تحصل عليه من يوم سبعة وعشرين حتى يوم ثلاثين من شهر يونيو بسعر 410 ريال فقط.
  • يمكن تقسيط مبلغ الهاتف من خلال أحد المصارف المتوفرة داخل المتجر منها: مصرف الراجحي.
  • ويوجد هنا نظام التقسيط على أربعة دفعات بدون رسوم إدارية أو فوائد عبر تابي أو تمارا.
  • وأيضاً يتوفر بالمتجر إمكانية التوصيل المجاني بدون دفع رسوم الشحن، عبر هذا الرابط.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي A15

يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إي 15 بالعديد من المواصفات الفريدة والرائعة، و لمعرفتها تابع الآتي:

معالج الهاتفالهاتف مدعم بتكنولوجيا تصل إلى ستة نانو، مع معالج ثماني النواة من نوعية Mediatek Helio G99.
البطارية5000 مللي أمبير.
الذاكرة الداخلية128 جيجا بايت.
ذاكرة العشوائية4GB
مقاس الشاشة6.5 بوصة بدقة FHD، مع العلم أنه يوجد ثقب صغير في الأعلى.
معدلات التحديثتبلغ نسبة معدل التحديث إلى ستين هرتز.
الكاميرا الأماميةتصل دقتها إلى 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة معدلها F/2.0 .
الكاميرا الخلفيةالهاتف مزود بثلاث كاميرات تتراوح نسبة الدقة بين (50/5/2) ميجا بكسل.

عيوب هاتف جالاكسي A15

الهاتف مدعم بالكثير من المميزات الرائعة وبرغم منها إلا أنه يوجد بها مجموعة طفيفة من العيوب، وسيتم ذكرها في الشكل التالي:

  • الهاتف لا يحتوي على سماعات من نوع ستيريو.
  • الأداء الخاص بشبكة الهاتف لا بأس به.
  • الهاتف ليس مزود بكاميرا فيديو 4K.
  • يأتي الهاتف بحواف كبيرة مما ينزعج منها البعض والشركة المصنعة للهاتف لا تعمل على تحسينها.
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mohamedghanem

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