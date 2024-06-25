الجيش الأردني يكشف عن كشوفات اسماء مستحقي قرض الاسكان العسكرية

يرغب العديد من المواطنين في الاردن بمعرفة كشوفات اسماء المستحقين للقرض اسكان العسكري، حيث أن القيادة العامة للقوات المسلحة في الاردن ومديرية الإسكان يعلن عن تقديم قرض سكني مناسب للضباط والصف الأول والأفراد الذين ليس لديهم سكن مناسب وهذه المبادرة تهدف إلى تمكين عدد من الفئات في ممتلكات وحدة سكنية مناسبة لتلبية احتياجاتهم ومساعدتهم على الأعباء المعيشية، حيث أن القيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت عن أسماء المستفيدين، وسوف يتم تحويل المبالغ إلى حساباتهم البنكية في موعد محدد للبدء في الإجراءات والحصول على الوحدات السكنية ولكن يتم ذلك وفقا لعدة شروط يجب أن تتوفر فيها المتقدمين وسوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية.

شروط قرض الاسكان العسكري الاردني

هيئة الإسكان والأشغال في الأردن قد أعلنت عن عدة معايير أساسية لكي يتم القبول في برنامج دعم الاسكان العسكري ويجب ان يتاكد الأفراد من هذه الشروط التي تتمثل فيما يلي:

يجب ان يكون الشخص اردني على الجنسيه ويقيم فيها بصفه دائمه يجب ان يستكمل الخدمه العسكرية.

أن تكون الخدمة العسكرية المطلوبة من الشخص لا تقل عن 16 عام.

وان يرفق الأوراق والمستندات المطلوبة بشكل الكتروني.

ولا تتخطى فترة سداد 30 عام.

وأن يكون للشخص حساب بنكي.

الاستعلام عن قرض الاسكان