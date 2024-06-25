صرف معاشات يوليو 2024 غداً من مكاتب البريد المصري وحقيقة زيادة المعاشات ورابط الاستعلام عن الزيادة

صرف معاشات يوليو 2024 غداً من مكاتب البريد المصري، من أهم الأخبار التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة والذي نال على اهتمام وبحث الملايين من المواطنين خاصة أصحاب المعاشات كونه مصدر الدخل الوحيد لعدد كبير منهم، وخلال الساعات الأخيرة نشرت الكثير من المواقع الالكترونية خبر صرف معاشات شهر يوليو 2024 غداً من مكاتب البريد المصري ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حقيقة الخبر من عدمه ، وإليكم التفاصيل.

صرف معاشات يوليو 2024 غداً من مكاتب البريد المصري

ويبحث عدد كبير من المواطنين وخاصة أصحاب المعاشات عن حقيقة صرف معاشات يوليو 2024 غداً من مكاتب البريد المصري، وكانت هيئة البريد المصري أعلنت على صفحتها الرسمية صحة الخبر وذلك بسبب تقفيل السنة المالية لعام 2024، وأكد مصدر مسؤول إلى أن مكاتب البريد المصري سوف تستقبل المواطنين من أصحاب المعاشات بداية من يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو 2024 لصرف معاشات شهر يوليو وتناشد الوزارة المواطنين ضرورة الالتزام بالإحتياطات الإحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وارتداء الكمامات خلال التواجد في المكاتب .

حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024

كما يبحث عدد كبير من أصحاب المعاشات عن حقيقة زيادة معاشات شهر يوليو 2024 والذي تردد خلال الساعات الأخيرة على عدد من المواقع الالكترونية، وتؤكد وزارة التضامن الإجتماعي أنه لا صحة لهذه الأخبار المتداولة وأن الزيادة التي يتحدث عنها الكثير هي التي تم صرفها في مارس الماضي والتي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بقيمة 15% لمساعدة المواطن المصري في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر خلال الآونة الأخيرة.