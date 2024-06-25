لولو الشطورة.. نزل احدث تردد لقناة وناسة للأطفال واستمتع بأجمل اغاني لولو

قناة وناسة هي إحدى القنوات التلفزيونية الجزائرية التي تتميز ببرامجها المتنوعة والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المشاهدين بشكل شامل ومسلي كما انها تقدم محتوى ترفيهي وثقافي يناسب مختلف الفئات العمرية في الجزائر والدول المختلفه، وبرامج قناة وناسة تشمل مجموعة واسعة من العروض التلفزيونية مثل البرامج الكوميدية، الدراما، الأفلام، البرامج الواقعية، والبرامج الثقافية والتعليمية وتتنوع البرامج لتلبية اهتمامات واحتياجات المشاهدين المتنوعة، مما يجعلها محطة جذابة للعائلات والأفراد على حد سواء.

تردد قناة وناسة

تعمل قناة وناسة على إنتاج وبث برامج متميزة تعكس الثقافة والتراث الجزائري، كما تسعى لتعزيز الانفتاح الثقافي والتفاعل الاجتماعي من خلال منصتها التلفزيونية وبفضل تنوع برامجها وجودتها العالية، أصبحت قناة وناسة واحدة من القنوات الرائدة في المشهد الإعلامي الجزائري، حيث تسعى باستمرار للتجديد والابتكار لضمان تقديم تجربة مشاهدة ممتعة لجمهورها.

تردد قناة وناسة على النايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

الجودة: HD

خطوات ضبط تردد قناة وناسة

تختلف خطوات ضبط الترددات حسب نوع جهاز الاستقبال لديك اتبع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال.

انتقل إلى قائمة الترددات أو التركيب.

أدخل التردد المناسب للقمر الصناعي الذي اخترته (النايل سات أو عرب سات).

أدخل الاستقطاب (رأسي).

أدخل معدل الترميز (27500).

أدخل معامل تصحيح الخطأ (4/3).

أدخل الجودة (HD).

اضغط على زر بحث أو حفظ.

انتظر حتى يتم العثور على القناة وحفظها.

من اشهر أغاني قناة وناسة