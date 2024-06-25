يهتم عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة بالتعرف على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، الذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم التي تقدمها الحكومة المصرية لعدد كبير من الأسر المصرية الغير قادرة على سد احتياجاتها وتوفير حياة كريمة لهم خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن خلال هذا الرابط سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي والشروط اللازمة …..

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي

وقد أعلنت وزارة التضامن الإجتماعي برئاسة الدكتورة “نيفين القباج” وزير التضامن الإجتماعي عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، وذلك تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتجنب النكدس والإزدحام داخل المكاتب والهيئات الحكومية، وتسعى الحكومة المصرية على توفير الدعم الكافي للمواطنين الغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة والقضاء على الفقر خاصة في ظل ارتفاع أسعار الكثير من السلع والمواد الغذائية خلال الفترة الأخيرة، وإليكم خطوات الإستعلام….

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الإجتماعي من هنا .

ثم ادخل الرقم القومي الخاص بالمواطن المكون من 14 رقم.

ثم اضغط على أيقونة “استعلام”.

سوف يظهر أمامك نتيجة الطلب المقدم سواء بالقبول أو الرفض .

في حالة رفض الطلب سوف يتم ذكر السبب .

ما هي شروط التقديم في برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الإجتماعي عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية وهي: