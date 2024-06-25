طريقة تحديث الوتساب الذهبي 2024 واهم الاضافات والمزايا التي يضيفها للمستخدمين

اسلام داوود تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
طريقة تحديث الوتساب الذهبي 2024 واهم الاضافات والمزايا التي يضيفها للمستخدمين
تحميل الواتساب الذهبي

على جميع الاشخاص تحديث الوتساب الذهبي للاستفادة من المميزات التي يضيفها لهم، حيث ان عدد كبير من الاشخاص يستخدمون الوتساب الذهبي ويجب ان يقوموا بالتحديث بصفة مستمرة حيث انه يضيف الكثير من المميزات الى التطبيق لتسهل عملية الدردشة مع الاصدقاء ومع الاشخاص الاخرين حيث انه يعمل على التطور بشكل دائم، لذلك فهو من التطبيقات الأكثر تحميلا على مستوى العالم ويستخدمه أكثر من مليار شخص، لذلك سوف نتعرف خلال الفقرات التالية عن خطوات تحديث الوتساب الذهبي بالتفاصيل.

خطوات تحديث الوتساب الذهبي 2024

يمكن تحديث الواتساب الذهبي من خلال خطوات سهلة وبسيطة متوافقة مع جميع الاجهزة الاندرويد والايفون وتكون الخطوات على النحو التالي:اضغط على متصفح الانترنت ثم اكتب الوتساب الذهبي.

  • واضغط على كلمة تحديث وسوف تظهر لك ايقونة الواتساب الذهبي ينتظر حتى يتم التحديث وتنتهي وتصل رسالة اتمام التحديث بنجاح.
  • بعد ذلك يمكنك فتح الوتساب والاستمتاع بالاضافات والمميزات التي يوفرها لك.

مميزات تحديث الواتس اب الذهبي 2024

يمتاز الوتساب الذهبي عن باقي التطبيقات بالعديد من المزايا التي تجعله من التطبيقات الأكثر انتشارا وتتمثل المميزات فيما يلي:

  • يمكنك ان تضع كلمة سر لتطبيق الواتساب الذهبي ويمكن ان تقوم بقفل الواتس ببصمة اليد حيث ان ذلك يوفر لك قدر كبير من الخصوصية.
  • تستطيع ان ترسل الملفات والمستندات ذات الحجم الكبير أكثر من 50 ميجابايت.
  • كذلك يمكنك ان تتحكم في سرعة الفيروسات اثناء سماعها.
  • تستطيع أن تضع حاله أكثر من 30 ثانيه.
  • يمكنك اضافه مؤثرات صوتيه ومشاركتها مع الأصدقاء.
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معلومات الكاتب
اسلام داوود

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