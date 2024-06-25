تعرف عليها الآن!! رابطة الأندية تعلن عن عقوبات الزمالك بعد الانسحاب من القمة أمام النادي الأهلي

أعلن النادي الأهلي عن تلقيه خطابًا من رابطة الأندية المحترفة يفيد بعدم خوض مباراة القمة أمام الزمالك، وذلك بعد البيان الرسمي الصادر عن نادي الزمالك والذي أكد عدم خوض المباراة، والتي كان من المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

رابطة الأندية المحترفة تخطر النادي الأهلي بالموقف الرسمي من لقاء القمة

وأوضح النادي الأهلي أن رابطة الأندية المحترفة قد اعتبرت الأهلي فائزًا بالمباراة بنتيجة (2-0)، وذلك في مباراة القمة التي كان مقررًا إقامتها مساء الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، يأتي هذا القرار في إطار الحفاظ على نظام المنافسة وعدالة المسابقة، بعدما أكد الزمالك عدم قدرته على خوض المباراة.

رابطة الأندية تعلن عن عقوبات نادي الزمالك بعد انسحابه من القمة

وفي السياق نفسه، أعلنت رابطة الأندية عن فرض عدة عقوبات على نادي الزمالك جراء انسحابه من المباراة، وتضمنت العقوبات توقيع غرامة مالية سيتم تحديدها من قبل مجلس إدارة الرابطة، بالإضافة إلى اعتبار نادي الزمالك مهزومًا بنتيجة (2-0)، كما تم خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد نادي الزمالك في جدول الدوري، بجانب النقاط التي خسرها نتيجة اعتبار الأهلي فائزًا في المباراة، وأكدت الرابطة أنها ستعاقب كل من له صلة بقرار الانسحاب لضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.

بيان انسحاب نادي الزمالك من لقاء القمة أمام الأهلي

من الجديد بالذكر أن الزمالك كان قد أصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عدم خوضه لقاء القمة المرتقب والمقرر الثلاثاء أمام النادي الأهلي، وأشار البيان ان هناك ظروف قهرية تمنعه من لعب اللقاء ومباراة الدوري المقرر إقامتها لعدم وجود مبدأ تكافؤ الفرص وفي النهاية شكر البيان الجماهير لتفهمم ودعمهم الذي لا يتوقف.”

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