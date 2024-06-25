مغامرات كوميدية بين توم اند جيري.. تحديث تردد قناة توم وجيري الجديدة على الأقمار الصناعية لمشاهدة أحلى كرتون يومياً

تعبير الآن قناة توم وجيري من القنوات التي لها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي كما تقدم القناة أروع وأفضل المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الفترة الأخيرة كما تقدم القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة مجموعة لا حصر لها من الأغاني والأناشيد التي نالت إعجاب الملايين من الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم التردد الحالي لمتابعة جميع الأغاني والأناشيد والمسلسلات الكرتونية المشهورة على مدار اليوم.

ما هو تردد قناة توم وجيري على نايل سات

أصبحت قناة توم وجيري على النايل سات من القنوات الفضائية المهمة التي يبحث عنها العديد من محبي ومتابعي قنوات الأطفال لذلك سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة توم وجيري لمشاهدة جميع الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الكثير من الأطفال الصغيرة ولها عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي ككل لذلك إليكم جميع التفاصيل على القمر الصناعي نايل سات كالآتي لمتابعة القناة الفضائية يومياً:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

أجدد تردد قناة توم وجيري على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11315.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة:SD.

طريقة تثبيت تردد قناة توم وجيري الجديدة