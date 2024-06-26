نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا ووزارة التربية العراقية الدور الاول 2024 في عموم محافظات العراق

يتطلع الكثير من الطلاب لمعرفة نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا بعد انتهاء اختبارات الدور الأول، ولقد أكدت وزارة التربية العراقية أن مراكز الكنترول في عديد من المحافظات قد قاربت على الانتهاء من عمليات التصحيح وجاري العمل على إعداد كشوفات الدرجات، وسوف يتم ظهور نتيجة كل محافظة على حدة عبر موقع نتائجنا الإلكتروني قبل إعلانها بالمدارس، ولذلك يتزايد البحث عن نتيجة الثالث متوسط مؤخرا وهذا ما نقدمه اليكم عبر سطور المقال.

نتائج الصف الثالث متوسط موقع نتائجنا

أنهي طلاب الصف الثالث متوسط الاختبارات يوم 5 يونيو الماضي والتي مرت بانسيابية كبيرة وسط تعاون بين الطلاب في اللجان والقائمين على أعمال الامتحانات بالوزارة، وأدلي المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد تصريحات حول النتيجة وأنه لا يستبعد الإعلان عنها رسميا في نهاية الأسبوع الجاري في عموم المحافظات، وأكد على أن المصححين يبذلون جهودا مكثفة لإعلان النتيجة في أقرب وقت حيث أوشكت مراكز الكنترول من رصد ومراجعة الدرجات، وتشير العينات الأولية إلى ارتفاع نسب النجاح عن الأعوام السابقة.

وكانت الوزارة قد نبهت على القائمين على تصحيح الدفاتر والأوراق ضرورة تحري الدقة خلال مراجعة إجابات الطلاب، ومن المتوقع ظهور نتائج الثالث متوسط خلال أيام قليلة عبر موقع نتائجنا.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول العراق 2024

يترقب الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج الثالث متوسط موقع نتائجنا حيث يرغب كل منهم في الاطمئنان على النتيجة، وتتيح وزارة التربية العراقية إمكانية الحصول على النتيجة عبر موقعها الرسمي أو من خلال موقع نتائجنا وذلك عبر اتباع الخطوات التالية: