مشاهدة مسلسل تل الرياح الحلقة 126 مترجمة بجودة HD قصة عشق

اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل تل الرياح الحلقة 126 مترجمة وهو من المسلسلات التركية التي لها شعبية كبيرة وذلك لما يقدمه من أحداث شيقة تقوم بجذب انتباه المشاهدين حيث أن المسلسل يشهد قصة كبيرة والتي نشأت بعد مواجهة الكثير من الصعاب والتحديات، وهذا ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا، وسوف نوضح لكم أيضا القنوات الناقلة وموعد عرض الحلقة الجديدة.

مسلسل تل الرياح الحلقة 126 مترجمة

يروي مسلسل تل الرياح قصة باران وديلان والذين تزوجوا من أجل حل الخلاف الموجود بين عائلة كل منهم، يجب العلم أن هذا الزواج في البداية كان رغما عنهم والهدف هو الإصلاح بين العائلتين ولكن بعد أن يتم اختطاف ديلان سوف تتغير حياتهم رأسا على عقب وسوف يبدأ باران بالبحث عنها وهذا حتى يعيدها إلى المنزل مرة أخرى ومن هنا سوف تبدأ بينهم قصة حب كبيرة والتي سوف تتطور مع تطور الأحداث.

موعد عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 126 مترجمة

من المقرر عرض مسلسل تل الرياح الحلقة 126 مترجمة يوم الإثنين وهذا في تمام الساعة 4.30 مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية ويعرض أيضا في تمام الساعة 5.30 بتوقيت مكة، بينما يعرض بتوقيت الإمارات في تمام الساعة 6.30 وهذا على قناة كانال 7، ويمكنك متابعته أيضا من خلال منصة فيديو لاروزا.

تردد قناة كانال 7

يمكنك الآن بكل سهولة تنزيل قناة كانال 7 ومتابعة مسلسل تل الرياح وهذا من خلال القمر الصناعي نايل سات باستخدام التردد التالي: